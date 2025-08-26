Italbasket, tra Giannis e Scariolo: che girone sarà?

L'Italia di Gianmarco Pozzecco è pronta al debutto agli Europei di basket, il 28 agosto alle 20.30 contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro): live su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. Oltre alla Grecia, nel girone C ci sono anche i padroni di casa di Cipro, la Spagna di Sergio Scariolo (campione d'Europa in carica), la Georgia di Toko Shengelia e la Bosnia Erzegovina di Dzanan Musa e di Jusuf Nurkic. Che tipo di avversarie saranno per l'Italia? Nel VIDEO l'analisi e il commento di Andrea Meneghin.

BILANCIO ITALBASKETBILANCIO ITALBASKET
basket
Italbasket, il punto prima degli Europei con Andrea Meneghin
00:02:03 min
| 40 minuti fa
COLL GAIACOLL GAIA
basket
Cresce l'attesa per EuroBasket: clima azzurro dalla Fan Zone
00:02:06 min
| 6 minuti fa
ERROR! fontecchio intvERROR! fontecchio intv
basket
Fontecchio: "Siamo pronti, ci siamo preparati bene"
00:00:45 min
| 3 ore fa
FL ACCOTO - MELLI_0948514FL ACCOTO - MELLI_0948514
basket
Eurobasket 2025, Melli: "Grecia squadra di alto livello"
00:02:09 min
| 1 giorno fa
SRV BASKET GRECIA-ITALIA_3848275SRV BASKET GRECIA-ITALIA_3848275
basket
Italia-Grecia 74-76, il commento di Tranquillo e Pessina
00:02:13 min
| 3 giorni fa
HL BASKET GRECIA-ITALIA_2100019HL BASKET GRECIA-ITALIA_2100019
basket
Guarda gli HIGHLIGHTS di Italia-Grecia 74-76
00:02:08 min
| 3 giorni fa
POLONARAPOLONARA
serie a
Achille Polonara torna alla Dinamo Sassari
00:00:29 min
| 4 giorni fa
italia lettonia basket pozzecco intervistaitalia lettonia basket pozzecco intervista
basket
Pozzecco: "Si può perdere con chiunque, il livello è alto"
00:02:07 min
| 4 giorni fa
HL BASKET ITALIA-LETTONIA_3731996HL BASKET ITALIA-LETTONIA_3731996
basket
Italia-Lettonia 68-83: highlights Trofeo dell'Acropoli
00:01:26 min
| 4 giorni fa
ERROR! INTV POZZECCO PRE LETTONIAERROR! INTV POZZECCO PRE LETTONIA
basket
Pozzecco: "Dobbiamo far giocare i giovani e farli sognare"
00:03:26 min
| 5 giorni fa
FL GALLINARI.transfer_3545112FL GALLINARI.transfer_3545112
basket
Italbasket, Gallinari: "Zero pause, ma felice di esserci"
00:03:19 min
| 5 giorni fa
ERROR! basket breaking newsERROR! basket breaking news
basket
Italbasket, Tonut out per infortunio: salterà gli Europei
00:00:47 min
| 7 giorni fa
