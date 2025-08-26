Italbasket, tra Giannis e Scariolo: che girone sarà?

L'Italia di Gianmarco Pozzecco è pronta al debutto agli Europei di basket, il 28 agosto alle 20.30 contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro): live su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. Oltre alla Grecia, nel girone C ci sono anche i padroni di casa di Cipro, la Spagna di Sergio Scariolo (campione d'Europa in carica), la Georgia di Toko Shengelia e la Bosnia Erzegovina di Dzanan Musa e di Jusuf Nurkic. Che tipo di avversarie saranno per l'Italia? Nel VIDEO l'analisi e il commento di Andrea Meneghin.