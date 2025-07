Il Ct della Nazionale Gianmarco Pozzecco e il coordinatore Gigi Datome hanno tenuto una conferenza stampa a Milano per parlare di Donte DiVincenzo. Il giocatore dei Minnesota Timberwolves non potrà prendere parte a Eurobasket per un infortunio all'alluce emerso nelle ultime settimane, come ha spiegato lui stesso in un videomessaggio. Al suo posto Darius Thompson.