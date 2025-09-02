Eurobasket, Saliou Niang: giocate da urlo, poi l’infortunio

Saliou Niang è stato ancora una volta super protagonista per l’Italia contro la Spagna, tenendoci in piedi quasi da solo. Dopo aver sbloccato gli azzurri con 8 dei 10 punti del primo quarto, il futuro giocatore della Virtus Bologna ha dato una grande scossa alla partita con due stoppate sensazionali nel secondo tempo, intervallate dal canestro del primo vantaggio azzurro dopo un’azione insistita per salire a quota 10 punti. A poco più di 7 minuti dalla fine però la doccia fredda: dopo aver recuperato il suo 10° rimbalzo della partita per suggellare la doppia doppia, la sua caviglia si è girata ricadendo a terra, mettendo fine alla sua partita memorabile.

