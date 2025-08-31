Eurobasket, Tranquillo spiega cosa fare con la Bosnia

00:01:05 min
|
45 minuti fa
HL GRECIA GEORGIA_5454777HL GRECIA GEORGIA_5454777
basket
Georgia-Grecia 53-94: highlights Eurobasket
00:02:32 min
| 1 ora fa
DONCIC FRANCIADONCIC FRANCIA
basket
Francisco abbraccia Doncic, poi segna: la Slovenia s'infuria
00:01:27 min
| 7 ore fa
EUROBASKET SKYLIGHTS EP 4.transfer_0355603EUROBASKET SKYLIGHTS EP 4.transfer_0355603
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della quarta giornata
00:13:18 min
| 18 ore fa
HL EUROBASKET SPAGNA-BOSNIA 250830 SS24_4245998HL EUROBASKET SPAGNA-BOSNIA 250830 SS24_4245998
basket
Spagna-Bosnia 88-67: highlights Eurobasket
00:01:47 min
| 20 ore fa
HL EUROBASKET FRANCIA SLOVENIA TG.transfer_3421536HL EUROBASKET FRANCIA SLOVENIA TG.transfer_3421536
basket
Francia-Slovenia 103-95: highlights EuroBasket
00:01:51 min
| 22 ore fa
ERROR! pozERROR! poz
basket
Pozzecco: "Questi ragazzi ci danno l'anima"
00:02:43 min
| 1 giorno fa
ERROR! diouf_post_georgiaERROR! diouf_post_georgia
basket
Diouf: "Grande lavoro contro i lunghi della Georgia"
00:01:50 min
| 1 giorno fa
ERROR! Pajola_post_geoERROR! Pajola_post_geo
basket
Pajola, "Se siamo concentrati ce la giochiamo con tutti"
00:01:49 min
| 1 giorno fa
HL ITALIA GEORGIA_1551859HL ITALIA GEORGIA_1551859
basket
Italia-Georgia 78-62: highlights Eurobasket
00:03:15 min
| 1 giorno fa
ERROR! itageoERROR! itageo
basket
Italbasket, le ultime prima della sfida alla Georgia
00:03:42 min
| 1 giorno fa
Eurobasket, la schiacciata di Muurinen incanta il pubblicoEurobasket, la schiacciata di Muurinen incanta il pubblico
basket
Eurobasket, la schiacciata di Muurinen incanta il pubblico
00:00:12 min
| 1 giorno fa
EUROBASKET SKYLIGHTS EP 3.transfer_5949087EUROBASKET SKYLIGHTS EP 3.transfer_5949087
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della terza giornata
00:12:34 min
| 1 giorno fa
