Eurobasket, Tranquillo: "Italbasket tra le più pericolose”

00:01:25 min
|
1 ora fa

Dopo la grande vittoria in rimonta contro la Spagna recuperando da 0-13 per cominciare il match, Flavio Tranquillo analizza il momento dell’Italbasket e le sue possibilità agli Europei: “Queste quattro partite danno delle indicazioni che sono univoche e continue. Non è necessario epicizzare per forza l'approccio agonistico della squadra, però oggettivamente nelle difficoltà — e ci sono state in tutte le partite giocate — si è vista quella che chiamiamo forza di reazione. Non è necessario sottolineare delle difficoltà nell'attacco a metà campo che arrivano abbastanza da lontano e fa parte anche della struttura dell’Italia, specie se non funziona il tiro da tre punti. Io non credo che sia tra le quattro più forti del campionato europeo la squadra italiana, credo però che possa essere tra le quattro se non tra le tre, se non tra le due più pericolose del campionato europeo. Però per lo stesso motivo la partita più difficile per l’Italbasket sarà quella degli ottavi di finale, chiunque sia l’avversario”.

