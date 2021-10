Tra martedì 26 e mercoledì 27 ottobre tre partite di Regular Season in onda su Sky e in streaming su NOW, tutte live, compresa quella tra Bayern Monaco e Olimpia. La squadra di Ettore Messina arriva da cinque vittorie consecutive in Eurolega, adesso torna a sfidare i tedeschi dopo l'emozionante serie-playoff che ha portato Milano alle Final Four dopo 29 anni: match in diretta alle 20:45 su Sky Sport Uno, con pre partita dalle 20:30.