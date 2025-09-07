Francia-Georgia 70-80: highlights Eurobasket

00:03:07 min
|
1 ora fa
ERROR! COLL ACCOTO BASKET ITALIAERROR! COLL ACCOTO BASKET ITALIA
basket
Eurobasket, cresce l'attesa per Italia-Slovenia 17:30 su Sky
00:02:49 min
| 3 ore fa
HL POLONIA BOSNIA_0946171HL POLONIA BOSNIA_0946171
basket
Polonia-Bosnia 80-72 : highlights Eurobasket
00:03:05 min
| 4 ore fa
ERROR! HL SERBIA VS FINLANDIA_5824552ERROR! HL SERBIA VS FINLANDIA_5824552
basket
Serbia-Finlandia 86-92: highlights Eurobasket
00:04:23 min
| 18 ore fa
CAMERA ARDENTE ARMANICAMERA ARDENTE ARMANI
serie a
Elkann e Buonfiglio alla camera ardente di Giorgio Armani
00:01:04 min
| 14 ore fa
ERROR! HL LITUANIA VS LETTONIA_5716025ERROR! HL LITUANIA VS LETTONIA_5716025
basket
Lituania-Lettonia 88-79: highlights Eurobasket
00:03:45 min
| 21 ore fa
ERROR! poz_pre_sloERROR! poz_pre_slo
basket
Pozzecco: "Doncic forte fisicamente, non si ferma"
00:04:00 min
| 23 ore fa
ERROR! melli_pre_sloERROR! melli_pre_slo
basket
Eurobasket, Melli: "La Slovenia non è solo Doncic"
00:02:51 min
| 1 giorno fa
HL GERMANIA PORTOGALLO_1153183HL GERMANIA PORTOGALLO_1153183
basket
Germania-Portogallo 85-58: highlights Eurobasket
00:03:05 min
| 1 giorno fa
ERROR! palla_persa_portogalloERROR! palla_persa_portogallo
basket
Neemias Queta "tampona" il compagno: la palla persa è comica
00:00:40 min
| 1 giorno fa
HL TURCHIA SVEZIA_5839988HL TURCHIA SVEZIA_5839988
basket
Turchia-Svezia 85-79: highlights Eurobasket
00:03:03 min
| 1 giorno fa
ERROR! HL EUROBASKET SPAGNA VS GRECIA LUNGHI_4324583ERROR! HL EUROBASKET SPAGNA VS GRECIA LUNGHI_4324583
basket
Grecia-Spagna 90-86: highlights Eurobasket
00:03:31 min
| 2 giorni fa
ERROR! gallinari_armaniERROR! gallinari_armani
basket
Gallinari su Armani: "Giorno difficile, un onore conoscerlo"
00:03:07 min
| 2 giorni fa
