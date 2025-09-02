Pozzecco, dedica a Polonara: "Quando risponde noi vinciamo"

Prima di analizzare la partita contro la Spagna, il Ct della nazionale Gianmarco Pozzecco ha voluto fare una dedica ad Achille Polonara: “La prima cosa da dire è che noi stiamo vivendo una favola: questi ragazzi regalano emozioni continuamente, poi chi vuole capirlo lo capisce, chi non vuole capirlo è perché non vuole capirlo. Penso spesso ad Achille [Polonara] e Tonno, che fanno parte della famiglia. Non me ne vorrà il mio amico Tonno, ma chiaramente per Achille soffriamo ancora di più perché, oltre a non essere qui, è in un ospedale a Valencia. Il primo giorno in spogliatoio l'abbiamo chiamato per salutarlo prima della partita: lui aveva il cellulare in silenzioso e non ha risposto, e abbiamo perso la partita. Poi dalla Georgia ha risposto sempre: con lui al telefono siamo tre su tre. Quindi per favore rispondi sempre al telefono”.