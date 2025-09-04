Melli ricorda Armani: "Ci lascia un uomo di grande spessore"

Breve analisi del match contro Cipro e un sentito ricordo di Nico Melli per la scomparsa di Giorgio Armani: "Ho vissuto otto anni della mia carriera all'Olimpia Milano, che per me è stata una seconda casa. È una grandissima perdita, nutro un grande affetto per lui; è sempre stato molto gentile con me e con tutta la squadra. Il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutto il gruppo Armani. È una notizia triste, ma preferisco ricordarlo con affetto e i bei momenti vissuti insieme. Ci lascia una personalità straordinaria, un uomo di grande spessore. Sono onorato di aver trascorso otto anni nella sua squadra e custodisco con orgoglio quel periodo".