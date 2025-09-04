Pozzecco: "Oggi avevamo il dovere di giocare per Armani"

00:04:10 min
|
1 ora fa

Dopo la vittoria netta contro Cipro, coach Gianmarco Pozzecco ha voluto dedicare un momento per ricordare con affetto Giorgio Armani: "Ho avuto la fortuna di vivere all'estero e il Signor Armani è sempre stato un vero vanto. In momenti difficili, poter contare su di lui dava sicurezza. Oggi avevamo il dovere di giocare per lui, un motivo di orgoglio per tutti gli italiani". Sguardo rivolto però anche agli ottavi e al percorso affrontato: "Dobbiamo essere orgogliosi, eravamo consapevoli della difficoltà del girone. Lo dico con serenità: mi fido di questi ragazzi, siamo competitivi. Non so come andrà, ma sono sicuro che daranno tutto quello che hanno, come hanno sempre fatto".

ERROR! gallinari_armaniERROR! gallinari_armani
basket
Gallinari su Armani: "Giorno difficile, un onore conoscerlo"
00:03:07 min
| 1 ora fa
pubblicità
ERROR! melli_post_ciproERROR! melli_post_cipro
basket
Melli ricorda Armani: "Ci lascia un uomo di grande spessore"
00:04:37 min
| 1 ora fa
ERROR! HL EUROBASKET ITALIA VS CIPRO LUNGHI_0522923ERROR! HL EUROBASKET ITALIA VS CIPRO LUNGHI_0522923
basket
Italia-Cipro 89-54: highlights Eurobasket
00:02:25 min
| 1 ora fa
DATOME SU ARMANIDATOME SU ARMANI
basket
Datome: "Giorgio Armani trasmetteva grande umanità"
00:03:18 min
| 3 ore fa
GIOVANNI BRUNO SU ARMANIGIOVANNI BRUNO SU ARMANI
serie a
Bruno: "Armani ha fatto la storia dell'eleganza sportiva"
00:10:59 min
| 4 ore fa
TRANQUILLO SU ARMANITRANQUILLO SU ARMANI
serie a
Tranquillo: "L'Olimpia di Armani aveva suo stile e identità"
00:04:34 min
| 4 ore fa
PIERANTOZZI SU ARMANIPIERANTOZZI SU ARMANI
serie a
Pierantozzi: “Armani ha reso l’Italia ancora più bella”
00:04:38 min
| 4 ore fa
giorgio armani mortegiorgio armani morte
serie a
E' morto a 91 anni Giorgio Armani
00:01:57 min
| 5 ore fa
SPECIALE POLONARA DINAMO SASSARISPECIALE POLONARA DINAMO SASSARI
serie a
Polonara e l'emozionante ritorno alla Dinamo Sassari
00:04:22 min
| 6 ore fa
EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights dell’ottava giornata
00:12:33 min
| 21 ore fa
FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397
basket
Ottavi di Eurobasket: chiunque può battere chiunque
00:02:08 min
| 8 ore fa
ERROR! COLL ACCOTO SU NIANGERROR! COLL ACCOTO SU NIANG
basket
Eurobasket, Niang salta Italia-Cipro: le condizioni. Video
00:00:51 min
| 1 giorno fa
ERROR! gallinari_armaniERROR! gallinari_armani
basket
Gallinari su Armani: "Giorno difficile, un onore conoscerlo"
00:03:07 min
| 1 ora fa
ERROR! melli_post_ciproERROR! melli_post_cipro
basket
Melli ricorda Armani: "Ci lascia un uomo di grande spessore"
00:04:37 min
| 1 ora fa
ERROR! HL EUROBASKET ITALIA VS CIPRO LUNGHI_0522923ERROR! HL EUROBASKET ITALIA VS CIPRO LUNGHI_0522923
basket
Italia-Cipro 89-54: highlights Eurobasket
00:02:25 min
| 1 ora fa
DATOME SU ARMANIDATOME SU ARMANI
basket
Datome: "Giorgio Armani trasmetteva grande umanità"
00:03:18 min
| 3 ore fa
GIOVANNI BRUNO SU ARMANIGIOVANNI BRUNO SU ARMANI
serie a
Bruno: "Armani ha fatto la storia dell'eleganza sportiva"
00:10:59 min
| 4 ore fa
TRANQUILLO SU ARMANITRANQUILLO SU ARMANI
serie a
Tranquillo: "L'Olimpia di Armani aveva suo stile e identità"
00:04:34 min
| 4 ore fa
PIERANTOZZI SU ARMANIPIERANTOZZI SU ARMANI
serie a
Pierantozzi: “Armani ha reso l’Italia ancora più bella”
00:04:38 min
| 4 ore fa
giorgio armani mortegiorgio armani morte
serie a
E' morto a 91 anni Giorgio Armani
00:01:57 min
| 5 ore fa
SPECIALE POLONARA DINAMO SASSARISPECIALE POLONARA DINAMO SASSARI
serie a
Polonara e l'emozionante ritorno alla Dinamo Sassari
00:04:22 min
| 6 ore fa
EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights dell’ottava giornata
00:12:33 min
| 21 ore fa
FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397
basket
Ottavi di Eurobasket: chiunque può battere chiunque
00:02:08 min
| 8 ore fa
ERROR! COLL ACCOTO SU NIANGERROR! COLL ACCOTO SU NIANG
basket
Eurobasket, Niang salta Italia-Cipro: le condizioni. Video
00:00:51 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità