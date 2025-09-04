Pozzecco: "Oggi avevamo il dovere di giocare per Armani"

Dopo la vittoria netta contro Cipro, coach Gianmarco Pozzecco ha voluto dedicare un momento per ricordare con affetto Giorgio Armani: "Ho avuto la fortuna di vivere all'estero e il Signor Armani è sempre stato un vero vanto. In momenti difficili, poter contare su di lui dava sicurezza. Oggi avevamo il dovere di giocare per lui, un motivo di orgoglio per tutti gli italiani". Sguardo rivolto però anche agli ottavi e al percorso affrontato: "Dobbiamo essere orgogliosi, eravamo consapevoli della difficoltà del girone. Lo dico con serenità: mi fido di questi ragazzi, siamo competitivi. Non so come andrà, ma sono sicuro che daranno tutto quello che hanno, come hanno sempre fatto".