Gallinari: "C'è amarezza, ma lascio l’Italia in ottime mani"

00:03:04 min
|
1 ora fa
basket
basket
Pozzecco lascia l'Italbasket: "Decisione già presa"
00:04:11 min
| 35 minuti fa
basket
basket
Melli: “Siamo partiti troppo male, peccato perdere così”
00:01:43 min
| 58 minuti fa
basket
basket
Fontecchio: “Abbiamo lottato, ma contro questo Doncic..”
00:02:26 min
| 47 minuti fa
basket
basket
Doncic batte l'Italia con 42 punti: l'analisi del suo match
00:01:53 min
| 29 minuti fa
basket
basket
Italia-Slovenia 77-84: highlights Eurobasket
00:03:47 min
| 1 ora fa
basket
basket
Francia-Georgia 70-80: highlights Eurobasket
00:03:07 min
| 4 ore fa
basket
basket
Eurobasket, cresce l'attesa per Italia-Slovenia 17:30 su Sky
00:02:49 min
| 7 ore fa
basket
basket
Polonia-Bosnia 80-72 : highlights Eurobasket
00:03:05 min
| 7 ore fa
basket
basket
Serbia-Finlandia 86-92: highlights Eurobasket
00:04:23 min
| 22 ore fa
basket
serie a
Elkann e Buonfiglio alla camera ardente di Giorgio Armani
00:01:04 min
| 18 ore fa
basket
basket
Lituania-Lettonia 88-79: highlights Eurobasket
00:03:45 min
| 1 giorno fa
basket
basket
Pozzecco: "Doncic forte fisicamente, non si ferma"
00:04:00 min
| 1 giorno fa
