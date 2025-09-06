Lituania-Lettona 88-79: highlights Eurobasket

00:03:45 min
1 ora fa

Il derby baltico si gioca in un ambiente spettacolare a Riga e viene vinto dalla Lituania ospite, avanti dal primo all’ultimo minuto del match. In una serata in cui Jonas Valanciunas viene tenuto in campo per meno di 10 minuti, a trascinare i lituani è la prestazione strepitosa di Arnas Velicka (21 punti e 12 assist) insieme ai 18 punti a testa di Tubelis e Sirvydis. Ai padroni di casa, molto nervosi nel finale, non basta un mostruoso Kristaps Porzingis da 34 punti e 19 rimbalzi insieme ai 21 di Rihards Lomazs, in quella che dovrebbe essere l’ultima gara di Luca Banchi alla guida della nazionale lettone. .

basket
Pozzecco: "Doncic forte fisicamente, non si ferma"
00:04:00 min
3 ore fa
basket
Eurobasket, Melli: "La Slovenia non è solo Doncic"
00:02:51 min
3 ore fa
HL GERMANIA PORTOGALLO_1153183HL GERMANIA PORTOGALLO_1153183
basket
Germania-Portogallo 85-58: highlights Eurobasket
00:03:05 min
5 ore fa
basket
Neemias Queta "tampona" il compagno: la palla persa è comica
00:00:40 min
5 ore fa
HL TURCHIA SVEZIA_5839988HL TURCHIA SVEZIA_5839988
basket
Turchia-Svezia 85-79: highlights Eurobasket
00:03:03 min
8 ore fa
basket
Grecia-Spagna 90-86: highlights Eurobasket
00:03:31 min
1 giorno fa
basket
Gallinari su Armani: "Giorno difficile, un onore conoscerlo"
00:03:07 min
2 giorni fa
basket
Pozzecco: "Oggi avevamo il dovere di giocare per Armani"
00:04:10 min
2 giorni fa
basket
Melli ricorda Armani: "Ci lascia un uomo di grande spessore"
00:04:37 min
2 giorni fa
basket
Italia-Cipro 89-54: highlights Eurobasket
00:02:25 min
2 giorni fa
basket
Datome: "Giorgio Armani trasmetteva grande umanità"
00:03:18 min
2 giorni fa
serie a
Bruno: "Armani ha fatto la storia dell'eleganza sportiva"
00:10:59 min
2 giorni fa
Playlist di tendenza
