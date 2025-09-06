Lituania-Lettona 88-79: highlights Eurobasket

Il derby baltico si gioca in un ambiente spettacolare a Riga e viene vinto dalla Lituania ospite, avanti dal primo all’ultimo minuto del match. In una serata in cui Jonas Valanciunas viene tenuto in campo per meno di 10 minuti, a trascinare i lituani è la prestazione strepitosa di Arnas Velicka (21 punti e 12 assist) insieme ai 18 punti a testa di Tubelis e Sirvydis. Ai padroni di casa, molto nervosi nel finale, non basta un mostruoso Kristaps Porzingis da 34 punti e 19 rimbalzi insieme ai 21 di Rihards Lomazs, in quella che dovrebbe essere l’ultima gara di Luca Banchi alla guida della nazionale lettone. .