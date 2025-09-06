Eurobasket, Melli: "La Slovenia non è solo Doncic"

Alla vigilia della sfida alla Slovenia (domenica alle 17.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e su NOW), il capitano dell’Italia Nicolò Melli ha fatto il punto su come si sta avvicinando il gruppo alla prova contro Luka Doncic. “Siamo molto contenti di essere qua perché non era scontato, visto il nostro gruppo molto equilibrato. Non sarà una partita semplice, sarebbe sbagliato ridurre la Slovenia solo Luka Doncic: ci sono tanti altri giocatori che sanno come si gioca ad alto livello, sanno quello che devono fare, quindi non sarà semplice. Bisogna fare una prestazione corale di squadra, cercheremo di togliere la palla dalle mani di Luka il più possibile e far fare la partita agli altri”.