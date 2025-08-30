Diouf: "Grande lavoro contro i lunghi della Georgia"

Tra i giocatori in doppia cifra per l’Italia nella vittoria contro la Georgia a Eurobasket c’è anche Momo Diouf, autore di 13 punti con 3/4 dal campo e 7/9 ai liberi, reggendo in difesa contro i lunghi georgiani. “Sono contento della nostra squadra perché siamo riusciti a giocare duro, non mollare mai nonostante gli alti e bassi e abbiamo giocato di squadra, che è la cosa più importante, ci siamo aiutati a vicenda. Oggi è stata una partita molto tosta, perché c'erano giocatori veramente grandi e grossi come Shengelia, Bitadze e Mamukelashvili che andavano sempre a rimbalzo. Abbiamo concesso alcuni rimbalzi però non troppi, e siamo riusciti a prenderci questa vittoria. A Saliou Niang dico sempre di andare e non avere paura di sbagliare perché è in trampolino di lancio, deve andare senza pensarci troppo”.