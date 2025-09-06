Neemias Queta "tampona" il compagno: la palla persa è comica

00:00:40 min
|
1 ora fa
basket
basket
Pozzecco: "Doncic forte fisicamente, non si ferma"
00:04:00 min
| 57 secondi fa
basket
basket
Eurobasket, Melli: "La Slovenia non è solo Doncic"
00:02:51 min
| 19 minuti fa
basket
basket
Germania-Portogallo 85-58: highlights Eurobasket
00:03:05 min
| 1 ora fa
basket
basket
Turchia-Svezia 85-79: highlights Eurobasket
00:03:03 min
| 4 ore fa
basket
basket
Grecia-Spagna 90-86: highlights Eurobasket
00:03:31 min
| 1 giorno fa
basket
basket
Gallinari su Armani: "Giorno difficile, un onore conoscerlo"
00:03:07 min
| 1 giorno fa
basket
basket
Pozzecco: "Oggi avevamo il dovere di giocare per Armani"
00:04:10 min
| 1 giorno fa
basket
basket
Melli ricorda Armani: "Ci lascia un uomo di grande spessore"
00:04:37 min
| 1 giorno fa
basket
basket
Italia-Cipro 89-54: highlights Eurobasket
00:02:25 min
| 1 giorno fa
basket
basket
Datome: "Giorgio Armani trasmetteva grande umanità"
00:03:18 min
| 2 giorni fa
serie a
serie a
Bruno: "Armani ha fatto la storia dell'eleganza sportiva"
00:10:59 min
| 2 giorni fa
serie a
serie a
Tranquillo: "L'Olimpia di Armani aveva suo stile e identità"
00:04:34 min
| 2 giorni fa
