Casalone: “I ragazzi hanno dimostrato carattere”

00:04:45 min
|
21 ore fa

Coach Gianmarco Pozzecco è stato espulso all’inizio del secondo tempo contro la Bosnia per doppio tecnico, lasciando la panchina a Edoardo Casalone. Anche ai microfoni di Sky allora il Ct dopo una frase iniziale (“Ho sempre pensato che questo è uno sport di squadra, quindi i meriti, le responsabilità, le gratificazioni e anche i dolori vanno condivisi, quindi adesso il palcoscenico è giusto che se lo prenda Edo”) ha lasciato spazio a coach Casalone, che ha analizzato così la partita. “Stiamo ancora lavorando purtroppo per mille motivazioni, non abbiamo avuto i giocatori tutti da subito, stiamo ancora costruendo la nostra identità. Stiamo trovando diversi assetti, oggi abbiamo trovato un assetto che a un certo punto ha funzionato molto, però di nuovo è merito dei ragazzi, sono sempre pronti. Fontecchio ha fatto una partita incredibile dopo aver fatto due partite non così precise al tiro ma eccezionali in difesa, e oggi ha fatto una partita eccezionale anche dal punto di vista offensivo. Abbiamo portato 12 ragazzi e siamo convinti che in questo momento siano i 12 migliori che ci possono aiutare a raggiungere un grande risultato, quindi andiamo con questi e oggi hanno dimostrato di essere ragazzi con carattere”.

ERROR! HL GRAN BRETAGNA VS GERMANIA LUNGHI_2904948ERROR! HL GRAN BRETAGNA VS GERMANIA LUNGHI_2904948
basket
Germania-Gran Bretagna 120-57: highlights Eurobasket
00:03:33 min
| 2 ore fa
EUROBASKET SKYLIGHTS EP 5.transfer_1222264EUROBASKET SKYLIGHTS EP 5.transfer_1222264
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della quinta giornata
00:13:10 min
| 20 ore fa
ERROR! font_39ERROR! font_39
basket
Eurobasket, 39 punti per Fontecchio: 6° azzurro all-time
00:01:59 min
| 21 ore fa
ERROR! FONTECCHIOERROR! FONTECCHIO
basket
Fontecchio: “Vittoria non scontata, ora la Spagna”
00:02:34 min
| 21 ore fa
HL ITALIA BOSNIA TG LUNGHI.transfer_5715256HL ITALIA BOSNIA TG LUNGHI.transfer_5715256
basket
Italia-Bosnia 96-79: highlights Eurobasket
00:02:42 min
| 21 ore fa
italia bosnia thompson canestro videoitalia bosnia thompson canestro video
basket
Italia-Bosnia, canestro da 'circo' di Thompson. VIDEO
00:00:37 min
| 22 ore fa
italia bosnia pozzecco espulso videoitalia bosnia pozzecco espulso video
basket
Italia-Bosnia, espulsione per Pozzecco. VIDEO
00:01:23 min
| 21 ore fa
ERROR! ita_bosERROR! ita_bos
basket
Eurobasket, le ultime da Cipro prima di Italia-Bosnia
00:01:50 min
| 1 giorno fa
FL TRANQUILLO PRE BOSNIA.transfer.transfer_5546072FL TRANQUILLO PRE BOSNIA.transfer.transfer_5546072
basket
Eurobasket, Tranquillo spiega cosa fare con la Bosnia
00:01:05 min
| 1 giorno fa
HL GRECIA GEORGIA_5454777HL GRECIA GEORGIA_5454777
basket
Georgia-Grecia 53-94: highlights Eurobasket
00:02:32 min
| 1 giorno fa
DONCIC FRANCIADONCIC FRANCIA
basket
Francisco abbraccia Doncic, poi segna: la Slovenia s'infuria
00:01:27 min
| 1 giorno fa
EUROBASKET SKYLIGHTS EP 4.transfer_0355603EUROBASKET SKYLIGHTS EP 4.transfer_0355603
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della quarta giornata
00:13:18 min
| 1 giorno fa
