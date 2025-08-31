Casalone: “I ragazzi hanno dimostrato carattere”

Coach Gianmarco Pozzecco è stato espulso all’inizio del secondo tempo contro la Bosnia per doppio tecnico, lasciando la panchina a Edoardo Casalone. Anche ai microfoni di Sky allora il Ct dopo una frase iniziale (“Ho sempre pensato che questo è uno sport di squadra, quindi i meriti, le responsabilità, le gratificazioni e anche i dolori vanno condivisi, quindi adesso il palcoscenico è giusto che se lo prenda Edo”) ha lasciato spazio a coach Casalone, che ha analizzato così la partita. “Stiamo ancora lavorando purtroppo per mille motivazioni, non abbiamo avuto i giocatori tutti da subito, stiamo ancora costruendo la nostra identità. Stiamo trovando diversi assetti, oggi abbiamo trovato un assetto che a un certo punto ha funzionato molto, però di nuovo è merito dei ragazzi, sono sempre pronti. Fontecchio ha fatto una partita incredibile dopo aver fatto due partite non così precise al tiro ma eccezionali in difesa, e oggi ha fatto una partita eccezionale anche dal punto di vista offensivo. Abbiamo portato 12 ragazzi e siamo convinti che in questo momento siano i 12 migliori che ci possono aiutare a raggiungere un grande risultato, quindi andiamo con questi e oggi hanno dimostrato di essere ragazzi con carattere”.