Pozzecco: "Doncic forte fisicamente, non si ferma"

Alla vigilia della sfida alla Slovenia (domenica alle 17.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e su NOW), il CT della nazionale Gianmarco Pozzecco ha cominciato con un aneddoto raccontando del suo saluto al padre di Luka Doncic ("Ci siamo affrontati in campo, era tosto. Gli ho dato una pacca sulla mano e mi sono fatto male io”) per poi parlare della stella degli avversari. “Doncic è clamorosamente dotato, però è anche mostruosamente forte fisicamente, ed è una cosa che ha preso dal padre. Sovrastimiamo un po' il ruolo dell’allenatore: pensiamo sempre che siano le strategie a condizionare una partita o a darti la possibilità di arginare un talento come quello di Doncic. Bisogna essere tutti sulla stessa pagina e avere la consapevolezza di dove vuoi andare nel momento in cui affronti un giocatore del genere e una squadra del genere. I miei giocatori hanno una grande capacità di concentrazione e di spirito di sacrificio, che sono indispensabili per essere una squadra che difende. E noi siamo la prima in questo europeo".

