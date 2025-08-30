Pozzecco: "Questi ragazzi ci danno l'anima"

Così il CT della nazionale italiana Gianmarco Pozzecco dopo la vittoria a Eurobasket contro la Georgia: “La verità è che abbiamo giocato molto bene dalla palla a due, facendo quello che dovevamo fare, quello che i ragazzi e io avevamo deciso di fare in campo. Abbiamo controllato la loro transizione difensiva, abbiamo preso la maggior parte dei rimbalzi in difesa. Poi a un certo punto nel secondo quarto abbiamo commesso qualche errore in attacco che ci sta, però siamo rientrati male e abbiamo concesso loro di prendere un po' di fiducia, hanno iniziato a correre e quella cosa l'abbiamo un po' pagata. Questi ragazzi però ci danno l’anima. Io non capisco, io mi affido ai miei giocatori. Nel secondo tempo era il momento di affidarsi a Darius Thompson e mi sono affidato a lui, così come mi sono affidato ai miei assistenti. Sono lì per ascoltare loro, i miei giocatori e aiutarli. Io pensieroso? Ma no, un po' così. Ci sta, è la mia vita. Non lo so, forse è il mio modo di vivere. Ma va bene così”.

