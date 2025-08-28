Eurobasket, Pozzecco: "Partita solida, ma girone tosto"

Il Ct della nazionale italiana Gianmarco Pozzecco ha commentato così la prima sconfitta contro la Grecia a Eurobasket 2025: “Abbiamo fatto una partita solida, che è quello che dobbiamo riuscire a fare sempre, difendendo ad ogni possesso: questa è la cosa che dobbiamo garantirci. Abbiamo provato a occupare l’area per cercare di rubare quel mezzo secondo in più a Giannis, provando a scommettere contro gli altri. Abbiamo pagato la tripla di Thanasis, ma quando giochi contro Antetokounmpo è un rischio che devi prenderti. Saliou Niang continua a sorprenderci, ma oggi erano tutti concentrati. Siamo capitati in un girone estremamente difficile, non mi ha sorpreso la vittoria della Georgia contro la Spagna”.