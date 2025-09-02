Ricci: “Ogni gara ha un protagonista diverso”

00:02:16 min
|
1 ora fa

Tra i protagonisti della vittoria dell’Italia contro la Spagna c’è Pippo Ricci, autore di 11 punti e in campo fin dal primo minuto del secondo tempo per guidare gli azzurri con la sua esperienza. “È arrivata un'onda di energia incredibile dalla panchina” ha detto dopo il match. “Tutti quelli che sono entrati hanno messo un mattoncino, poi quando sei lì punto appunto ogni possesso può cambiare la partita. È stata una partita un po' pazza, però sono quelle che ti piace giocare: le partite sporche, cattive, a basso punteggio. Siamo contenti perché ci portiamo a casa una grandissima vittoria. L’importante è dare il proprio contributo, entrare con la faccia giusta: oggi Gabi [Procida] è entrato e ha ha fatto due difese prima di mettere quella bomba. Quindi l'importante è dare un contributo alla squadra: lo stiamo facendo, ogni sera c'è un protagonista diverso, questo è il bello del nostro gruppo. E il bello è anche che non ci accontentiamo: questa partita ci dà grande fiducia e andiamo avanti un giorno alla volta, un possesso alla volta”.

basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della settima giornata
00:13:19 min
| 37 minuti fa
basket
Diouf: "Questa squadra ha una mentalità pazzesca"
00:01:39 min
| 1 ora fa
basket
Pozzecco, dedica a Polonara: "Quando risponde noi vinciamo"
00:04:31 min
| 1 ora fa
basket
Procida: "Non vedevo l'ora di giocare, sono pronto a tutto"
00:01:53 min
| 2 ore fa
basket
Italia-Spagna 67-63: highlights Eurobasket
00:02:50 min
| 2 ore fa
basket
Eurobasket, Saliou Niang: giocate da urlo, poi l’infortunio
00:02:49 min
| 2 ore fa
basket
Grecia-Bosnia 77-80: highlights Eurobasket
00:02:40 min
| 8 ore fa
basket
Scariolo: "Servirà attenzione con l'Italia. Su Procida..."
00:05:10 min
| 8 ore fa
basket
Eurobasket, Italia-Spagna stasera live su Sky
00:00:51 min
| 10 ore fa
basket
Eurobasket, Muurinen firma un'altra schiacciata paurosa
00:00:58 min
| 14 ore fa
basket
Verso Italia-Spagna: la preview di Flavio Tranquillo
00:01:14 min
| 15 ore fa
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della sesta giornata
00:13:05 min
| 1 giorno fa
