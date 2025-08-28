Eurobasket, Saliou Niang: "Che emozione contro Giannis"

Tra le note più positive della sconfitta dell'Italia contro la Grecia all'esordio a Eurobasket c'è sicuramente la prova di Saliou Niang, che all'esordio con la maglia azzurra in una grande competizione non ha sentito la pressione, chiudendo con 11 punti e 4 rimbalzi in meno di 20 minuti. “Non ci è mancato tanto, perché comunque abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo messo la giusta energia in campo, però è stata molto dura. Per me comunque è stata un'emozione incredibile, perché comunque Giannis è una leggenda che guardavo fin da piccolo, ci giocavo pure a PlayStation… Ritrovarmi oggi a giocare contro di lui è stato molto emozionante: anche durante riscaldamento comunque lo guardavo e dicevo ‘cavolo’… però sì, ora penseremo alla prossima partita contro la Georgia e basta”.