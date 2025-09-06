Serbia-Finlandia 86-92: highlights Eurobasket

Le due squadre danno vita a un match combattutissimo ed equilibrato dal primo all’ultimo minuto, ma vinto con merito dalla Finlandia che ha più energie e lucidità nel finale. Il miglior marcatore è un Lauri Markkanen da 29 punti con 8/24 al tiro e 12/13 ai liberi, ma l’eroe è Elias Valtonen con tre triple (dopo aver tirato 2/12 nel torneo) una più pesante dell’altra nel finale contro Nikola Jokic. Il fenomeno serbo ne mette 33 con 8 rimbalzi, ma sbaglia 5 tiri liberi su 19 e la Serbia viene clamorosamente eliminata agli ottavi di finale, togliendo così una possibile medagliata dal podio. .

