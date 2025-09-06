Turchia-Svezia 85-79: highlights Eurobasket

La Svezia gioca un gran primo tempo e va meritatamente in vantaggio all’intervallo, ma nel terzo quarto la Turchia comincia a giocare la sua pallacanestro e doppia gli avversari 26-13. La Svezia però non molla, rimonta da -11 e il finale è punto a punto: a uscirne vincente è la Turchia guidata da un grande Alperen Sengun da 24 punti e 16 rimbalzi (9 in attacco sui 18 di squadra), accompagnato dai 17 di Cedi Osman. La Svezia esce a testa altissima con cinque giocatori in doppia cifra, guidati dai 16 di Ludvig Hakanson e i 15 di Viktor Gaddefors,