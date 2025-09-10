Finlandia-Georgia 93-79: highlights Eurobasket

00:01:57 min
|
12 minuti fa

Dopo un inizio contratto la Finlandia comincia a giocare la propria pallacanestro di ritmo e tiro da tre punti (6/10 per cominciare la partita), toccando il +13 già sul finire del primo quarto e il +17 all’intervallo. Il vantaggio arriva anche a toccare il +20 e la gara sembra indirizzata, ma la Georgia ha una reazione di orgoglio e nel quarto periodo rientra fino al -6. Nel momento più importante però Goga Bitadze rifila una gomitata a un avversario e viene espulso: da lì in poi la Finlandia ritrova fiducia, mentre anche Toko Shengelia perde la testa e commette un bruttissimo fallo antisportivo che lo manda in spogliatoio con 3:13 da giocare. Si tratta della prima semifinale nella storia degli Europei per la Finlandia.

BONFARDECI SU BANCHI CTBONFARDECI SU BANCHI CT
serie a
Petrucci su candidatura Banchi Ct: "La strada è tracciata”
00:00:25 min
| 5 ore fa
pubblicità
HL EUROBASKET GRECIA LITUANIA_2401471HL EUROBASKET GRECIA LITUANIA_2401471
basket
Grecia-Lituania 87-76: highlights Eurobasket
00:01:51 min
| 20 ore fa
HL EUROBASKET TURCHIA POLONIA_2148391HL EUROBASKET TURCHIA POLONIA_2148391
basket
Turchia-Polonia 91-77: highlights Eurobasket
00:02:17 min
| 1 giorno fa
SENGUN PASSAGGIO 250909_4319132SENGUN PASSAGGIO 250909_4319132
basket
Alperen Sengun, passaggio pazzesco dietro la testa
00:00:37 min
| 1 giorno fa
ERROR! HL GRECIA VS ISRAELE_5135561ERROR! HL GRECIA VS ISRAELE_5135561
basket
Grecia-Israele 84-79: highlights Eurobasket
00:03:32 min
| 2 giorni fa
ERROR! tranquillo_pozERROR! tranquillo_poz
basket
Tranquillo: "Per altri risultati serve un altro ambiente"
00:02:33 min
| 2 giorni fa
ERROR! tranquillo_post_sloveniaERROR! tranquillo_post_slovenia
basket
Tranquillo: "Il 1° tempo di Doncic ha sparigliato le carte"
00:03:21 min
| 2 giorni fa
ERROR! pozzERROR! pozz
basket
Pozzecco lascia l'Italbasket: "Decisione già presa"
00:04:11 min
| 2 giorni fa
ERROR! melli_post_sloveniaERROR! melli_post_slovenia
basket
Melli: “Siamo partiti troppo male, peccato perdere così”
00:01:43 min
| 2 giorni fa
ERROR! fontecchio_post_sloveniaERROR! fontecchio_post_slovenia
basket
Fontecchio: “Abbiamo lottato, ma contro questo Doncic..”
00:02:26 min
| 2 giorni fa
ERROR! doncic_vs_italiaERROR! doncic_vs_italia
basket
Doncic batte l'Italia con 42 punti: l'analisi del suo match
00:01:53 min
| 2 giorni fa
ERROR! gallinari_post_sloveniaERROR! gallinari_post_slovenia
basket
Gallinari: "C'è amarezza, ma lascio l’Italia in ottime mani"
00:03:04 min
| 2 giorni fa
BONFARDECI SU BANCHI CTBONFARDECI SU BANCHI CT
serie a
Petrucci su candidatura Banchi Ct: "La strada è tracciata”
00:00:25 min
| 5 ore fa
HL EUROBASKET GRECIA LITUANIA_2401471HL EUROBASKET GRECIA LITUANIA_2401471
basket
Grecia-Lituania 87-76: highlights Eurobasket
00:01:51 min
| 20 ore fa
HL EUROBASKET TURCHIA POLONIA_2148391HL EUROBASKET TURCHIA POLONIA_2148391
basket
Turchia-Polonia 91-77: highlights Eurobasket
00:02:17 min
| 1 giorno fa
SENGUN PASSAGGIO 250909_4319132SENGUN PASSAGGIO 250909_4319132
basket
Alperen Sengun, passaggio pazzesco dietro la testa
00:00:37 min
| 1 giorno fa
ERROR! HL GRECIA VS ISRAELE_5135561ERROR! HL GRECIA VS ISRAELE_5135561
basket
Grecia-Israele 84-79: highlights Eurobasket
00:03:32 min
| 2 giorni fa
ERROR! tranquillo_pozERROR! tranquillo_poz
basket
Tranquillo: "Per altri risultati serve un altro ambiente"
00:02:33 min
| 2 giorni fa
ERROR! tranquillo_post_sloveniaERROR! tranquillo_post_slovenia
basket
Tranquillo: "Il 1° tempo di Doncic ha sparigliato le carte"
00:03:21 min
| 2 giorni fa
ERROR! pozzERROR! pozz
basket
Pozzecco lascia l'Italbasket: "Decisione già presa"
00:04:11 min
| 2 giorni fa
ERROR! melli_post_sloveniaERROR! melli_post_slovenia
basket
Melli: “Siamo partiti troppo male, peccato perdere così”
00:01:43 min
| 2 giorni fa
ERROR! fontecchio_post_sloveniaERROR! fontecchio_post_slovenia
basket
Fontecchio: “Abbiamo lottato, ma contro questo Doncic..”
00:02:26 min
| 2 giorni fa
ERROR! doncic_vs_italiaERROR! doncic_vs_italia
basket
Doncic batte l'Italia con 42 punti: l'analisi del suo match
00:01:53 min
| 2 giorni fa
ERROR! gallinari_post_sloveniaERROR! gallinari_post_slovenia
basket
Gallinari: "C'è amarezza, ma lascio l’Italia in ottime mani"
00:03:04 min
| 2 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità