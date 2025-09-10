Finlandia-Georgia 93-79: highlights Eurobasket

Dopo un inizio contratto la Finlandia comincia a giocare la propria pallacanestro di ritmo e tiro da tre punti (6/10 per cominciare la partita), toccando il +13 già sul finire del primo quarto e il +17 all’intervallo. Il vantaggio arriva anche a toccare il +20 e la gara sembra indirizzata, ma la Georgia ha una reazione di orgoglio e nel quarto periodo rientra fino al -6. Nel momento più importante però Goga Bitadze rifila una gomitata a un avversario e viene espulso: da lì in poi la Finlandia ritrova fiducia, mentre anche Toko Shengelia perde la testa e commette un bruttissimo fallo antisportivo che lo manda in spogliatoio con 3:13 da giocare. Si tratta della prima semifinale nella storia degli Europei per la Finlandia.