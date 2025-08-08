Fontecchio: "Gruppo collaudato, ogni anno occasione per noi"

Simone Fontecchio ha parlato dal ritiro di Trieste della Nazionale in vista dell'amichevole di preparazione a Eurobasket (in diretta dal 27 agosto su Sky Sport) contro la Lettonia: "Procede bene la preparazione, ci stiamo allenando forte. Con la Lettonia sarà un banco di prova importante. Siamo un gruppo collaudato che gioca da tanti anni insieme, è sempre un piacere ritrovarci in Nazionale. Sono due anni che non giocavo ed è una sensazione che mi mancava. Ora ho un po' più di esperienza e ogni anno è un'occasione per noi. Con il Ct mi trovo bene, spero di poter vivere assieme a lui e alla squadra ancora tante emozioni" MELLI: "PROVEREMO A SUPERARE I QUARTI DI FINALE".