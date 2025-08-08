Fontecchio: "Gruppo collaudato, ogni anno occasione per noi"

00:04:39 min
|
1 ora fa

Simone Fontecchio ha parlato dal ritiro di Trieste della Nazionale in vista dell'amichevole di preparazione a Eurobasket (in diretta dal 27 agosto su Sky Sport) contro la Lettonia: "Procede bene la preparazione, ci stiamo allenando forte. Con la Lettonia sarà un banco di prova importante. Siamo un gruppo collaudato che gioca da tanti anni insieme, è sempre un piacere ritrovarci in Nazionale. Sono due anni che non giocavo ed è una sensazione che mi mancava. Ora ho un po' più di esperienza e ogni anno è un'occasione per noi. Con il Ct mi trovo bene, spero di poter vivere assieme a lui e alla squadra ancora tante emozioni" MELLI: "PROVEREMO A SUPERARE I QUARTI DI FINALE".

melli italia basket intervista news videomelli italia basket intervista news video
basket
Eurobasket, Melli: "Proveremo a superare i quarti di finale"
00:06:23 min
| 2 ore fa
pubblicità
ERROR! SN270945ERROR! SN270945
basket
Eurobasket, il docufilm Tutto: Cuore Azzurro, Misto Bronzo
00:01:13 min
| 2 giorni fa
BONAMICO BONFARDECIBONAMICO BONFARDECI
basket
Il ricordo di Marco Bonamico, il "Marine" d'argento a Mosca
00:02:25 min
| 4 giorni fa
hl italia senegalhl italia senegal
basket
Italia-Senegal 80-56: highlights Trentino Cup
00:01:17 min
| 4 giorni fa
bonfardecibonfardeci
basket
Trentino Basket Cup, Italia-Senegal 80-56: il commento
00:05:26 min
| 4 giorni fa
HL ITALIA-ISLANDA BASKET_2900811HL ITALIA-ISLANDA BASKET_2900811
basket
Italia-Islanda 87-61: highlights Trentino Cup
00:02:27 min
| 5 giorni fa
COMMENTO BONFACOMMENTO BONFA
basket
Trentino Cup, Italia in finale con il Senegal: live su Sky
00:01:47 min
| 5 giorni fa
Italia basket hellas verona incontro pozzecco intervistaItalia basket hellas verona incontro pozzecco intervista
basket
Pozzecco: "Il Verona ci ha accolto bene, tiferemo per loro"
00:00:44 min
| 12 giorni fa
italia u20 basket premiazioneitalia u20 basket premiazione
basket
Europei U20, Italia campione! La premiazione
00:02:53 min
| 18 giorni fa
SRV FRERI SU NUOVE PARTITE BASKET SKY_0736920SRV FRERI SU NUOVE PARTITE BASKET SKY_0736920
basket
Il meglio della Serie A di basket su Sky: fino al 2028
00:02:08 min
| 24 giorni fa
AUTOCANESTRO AUS CAMAUTOCANESTRO AUS CAM
basket
Mondiali U19: schiaccia e si appende… al canestro sbagliato!
00:00:35 min
| 1 mese fa
SSL ESTRATTO EUROBASKET 99_5731166SSL ESTRATTO EUROBASKET 99_5731166
basket
Sky Sport Legend, rivivi l'oro Azzurro a Eurobasket 1999
00:01:42 min
| 1 mese fa
melli italia basket intervista news videomelli italia basket intervista news video
basket
Eurobasket, Melli: "Proveremo a superare i quarti di finale"
00:06:23 min
| 2 ore fa
ERROR! SN270945ERROR! SN270945
basket
Eurobasket, il docufilm Tutto: Cuore Azzurro, Misto Bronzo
00:01:13 min
| 2 giorni fa
BONAMICO BONFARDECIBONAMICO BONFARDECI
basket
Il ricordo di Marco Bonamico, il "Marine" d'argento a Mosca
00:02:25 min
| 4 giorni fa
hl italia senegalhl italia senegal
basket
Italia-Senegal 80-56: highlights Trentino Cup
00:01:17 min
| 4 giorni fa
bonfardecibonfardeci
basket
Trentino Basket Cup, Italia-Senegal 80-56: il commento
00:05:26 min
| 4 giorni fa
HL ITALIA-ISLANDA BASKET_2900811HL ITALIA-ISLANDA BASKET_2900811
basket
Italia-Islanda 87-61: highlights Trentino Cup
00:02:27 min
| 5 giorni fa
COMMENTO BONFACOMMENTO BONFA
basket
Trentino Cup, Italia in finale con il Senegal: live su Sky
00:01:47 min
| 5 giorni fa
Italia basket hellas verona incontro pozzecco intervistaItalia basket hellas verona incontro pozzecco intervista
basket
Pozzecco: "Il Verona ci ha accolto bene, tiferemo per loro"
00:00:44 min
| 12 giorni fa
italia u20 basket premiazioneitalia u20 basket premiazione
basket
Europei U20, Italia campione! La premiazione
00:02:53 min
| 18 giorni fa
SRV FRERI SU NUOVE PARTITE BASKET SKY_0736920SRV FRERI SU NUOVE PARTITE BASKET SKY_0736920
basket
Il meglio della Serie A di basket su Sky: fino al 2028
00:02:08 min
| 24 giorni fa
AUTOCANESTRO AUS CAMAUTOCANESTRO AUS CAM
basket
Mondiali U19: schiaccia e si appende… al canestro sbagliato!
00:00:35 min
| 1 mese fa
SSL ESTRATTO EUROBASKET 99_5731166SSL ESTRATTO EUROBASKET 99_5731166
basket
Sky Sport Legend, rivivi l'oro Azzurro a Eurobasket 1999
00:01:42 min
| 1 mese fa
Playlist di tendenza
pubblicità