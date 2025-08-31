Fontecchio: “Vittoria non scontata, ora la Spagna”

Il grande protagonista della vittoria contro la Bosnia è stato senza dubbio Simone Fontecchio, autore di 39 punti (sesta miglior prestazione all-time per un italiano con la nazionale). “Sono contento soprattutto per la vittoria perché non era per niente scontata” ha detto ai microfoni di Sky. “Abbiamo fatto un ottimo lavoro e non era facile: loro sono una squadra tostissima fisicamente, ci hanno menato all'inizio e alla fine, ci voleva fare canestro. Sappiamo che Nurkic è un giocatore importantissimo per loro: abbiamo fatto un lavoro abbastanza buono, lui non per niente gioca da 10 anni in NBA, è un signor giocatore. Ci ha messo in difficoltà, però anche di squadra siamo riusciti a aiutarci, a raddoppiarlo e fare un buon lavoro. Dovevamo continuare a fare quello che stavamo facendo, prendere un po' più di rimbalzi in difesa che ci avevano fatto male nel primo tempo e continuare a passarci la palla in attacco. Abbiamo messo un po' a posto la difesa su Nurkic e alla fine un po' di palloni sono entrati: quello ci ha dato una mano sicuramente. La Spagna è sempre la Spagna, quindi dobbiamo stare concentratissimi, prepararla bene, riposarci sicuramente perché i back to back non sono una cosa semplice, soprattutto in competizioni come queste. Quindi resettare, riposarci e cominciare a preparare la partita”.