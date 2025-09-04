Gallinari su Armani: "Giorno difficile, un onore conoscerlo"

Danilo Gallinari ha chiuso contro Cipro la sua miglior prestazione a Eurobasket, realizzando 12 punti in uscita dalla panchina. Dopo il match ha parlato a lungo del suo rapporto con Giorgio Armani, scomparso a poche ore dalla palla a due: “Prima della partita è stato un momento molto difficile, sono notizie che non vorresti mai leggere. È stato un onore per me essere a Milano con lui: ho avuto tanti momenti fuori dal campo dove ho avuto la possibilità di conoscerlo bene. Era un maestro anche fuori dal campo, un maestro per tutto quello che ha fatto, un simbolo per tante cose, ma non solo nella pallacanestro ma nella vita in generale. È stata dura oggi perché abbiamo giocato con un po' in testa quel pensiero lì. Io quando firmai a Milano ho avuto la possibilità già dal primo anno, anche se ero in prestito a Pavia, di passare tanti momenti con la maglia dell’Olimpia. Non era ancora proprietario, ma era molto presente nella nostra vita. Quello che mi ricordo è la sua leadership e la capacità di farti sentire parte della famiglia. Abbiamo passato del tempo insieme anche con la mia famiglia, ha conosciuto i miei bambini: vederlo passare del tempo con i miei bambini e vedere l'amore che aveva in generale per tutti è una cosa unica. Non è facile trovare persone del genere. L'obiettivo di oggi era quello di fare dei passi avanti indipendentemente dal risultato e indipendentemente dall’avversario. Ogni partita di un europeo serve per migliorare e penso che arriviamo nel migliore dei modi a questi ottavi: adesso vedremo chi affronteremo ma siamo pronti, siamo concentrati e non vediamo l'ora di giocare la prossima”.