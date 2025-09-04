Gallinari su Armani: "Giorno difficile, un onore conoscerlo"

00:03:07 min
|
1 ora fa

Danilo Gallinari ha chiuso contro Cipro la sua miglior prestazione a Eurobasket, realizzando 12 punti in uscita dalla panchina. Dopo il match ha parlato a lungo del suo rapporto con Giorgio Armani, scomparso a poche ore dalla palla a due: “Prima della partita è stato un momento molto difficile, sono notizie che non vorresti mai leggere. È stato un onore per me essere a Milano con lui: ho avuto tanti momenti fuori dal campo dove ho avuto la possibilità di conoscerlo bene. Era un maestro anche fuori dal campo, un maestro per tutto quello che ha fatto, un simbolo per tante cose, ma non solo nella pallacanestro ma nella vita in generale. È stata dura oggi perché abbiamo giocato con un po' in testa quel pensiero lì. Io quando firmai a Milano ho avuto la possibilità già dal primo anno, anche se ero in prestito a Pavia, di passare tanti momenti con la maglia dell’Olimpia. Non era ancora proprietario, ma era molto presente nella nostra vita. Quello che mi ricordo è la sua leadership e la capacità di farti sentire parte della famiglia. Abbiamo passato del tempo insieme anche con la mia famiglia, ha conosciuto i miei bambini: vederlo passare del tempo con i miei bambini e vedere l'amore che aveva in generale per tutti è una cosa unica. Non è facile trovare persone del genere. L'obiettivo di oggi era quello di fare dei passi avanti indipendentemente dal risultato e indipendentemente dall’avversario. Ogni partita di un europeo serve per migliorare e penso che arriviamo nel migliore dei modi a questi ottavi: adesso vedremo chi affronteremo ma siamo pronti, siamo concentrati e non vediamo l'ora di giocare la prossima”.

ERROR! pozzecco_armaniERROR! pozzecco_armani
basket
Pozzecco: "Oggi avevamo il dovere di giocare per Armani"
00:04:10 min
| 1 ora fa
pubblicità
ERROR! melli_post_ciproERROR! melli_post_cipro
basket
Melli ricorda Armani: "Ci lascia un uomo di grande spessore"
00:04:37 min
| 1 ora fa
ERROR! HL EUROBASKET ITALIA VS CIPRO LUNGHI_0522923ERROR! HL EUROBASKET ITALIA VS CIPRO LUNGHI_0522923
basket
Italia-Cipro 89-54: highlights Eurobasket
00:02:25 min
| 1 ora fa
DATOME SU ARMANIDATOME SU ARMANI
basket
Datome: "Giorgio Armani trasmetteva grande umanità"
00:03:18 min
| 3 ore fa
GIOVANNI BRUNO SU ARMANIGIOVANNI BRUNO SU ARMANI
serie a
Bruno: "Armani ha fatto la storia dell'eleganza sportiva"
00:10:59 min
| 4 ore fa
TRANQUILLO SU ARMANITRANQUILLO SU ARMANI
serie a
Tranquillo: "L'Olimpia di Armani aveva suo stile e identità"
00:04:34 min
| 4 ore fa
PIERANTOZZI SU ARMANIPIERANTOZZI SU ARMANI
serie a
Pierantozzi: “Armani ha reso l’Italia ancora più bella”
00:04:38 min
| 4 ore fa
giorgio armani mortegiorgio armani morte
serie a
E' morto a 91 anni Giorgio Armani
00:01:57 min
| 5 ore fa
SPECIALE POLONARA DINAMO SASSARISPECIALE POLONARA DINAMO SASSARI
serie a
Polonara e l'emozionante ritorno alla Dinamo Sassari
00:04:22 min
| 6 ore fa
EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights dell’ottava giornata
00:12:33 min
| 21 ore fa
FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397
basket
Ottavi di Eurobasket: chiunque può battere chiunque
00:02:08 min
| 8 ore fa
ERROR! COLL ACCOTO SU NIANGERROR! COLL ACCOTO SU NIANG
basket
Eurobasket, Niang salta Italia-Cipro: le condizioni. Video
00:00:51 min
| 1 giorno fa
ERROR! pozzecco_armaniERROR! pozzecco_armani
basket
Pozzecco: "Oggi avevamo il dovere di giocare per Armani"
00:04:10 min
| 1 ora fa
ERROR! melli_post_ciproERROR! melli_post_cipro
basket
Melli ricorda Armani: "Ci lascia un uomo di grande spessore"
00:04:37 min
| 1 ora fa
ERROR! HL EUROBASKET ITALIA VS CIPRO LUNGHI_0522923ERROR! HL EUROBASKET ITALIA VS CIPRO LUNGHI_0522923
basket
Italia-Cipro 89-54: highlights Eurobasket
00:02:25 min
| 1 ora fa
DATOME SU ARMANIDATOME SU ARMANI
basket
Datome: "Giorgio Armani trasmetteva grande umanità"
00:03:18 min
| 3 ore fa
GIOVANNI BRUNO SU ARMANIGIOVANNI BRUNO SU ARMANI
serie a
Bruno: "Armani ha fatto la storia dell'eleganza sportiva"
00:10:59 min
| 4 ore fa
TRANQUILLO SU ARMANITRANQUILLO SU ARMANI
serie a
Tranquillo: "L'Olimpia di Armani aveva suo stile e identità"
00:04:34 min
| 4 ore fa
PIERANTOZZI SU ARMANIPIERANTOZZI SU ARMANI
serie a
Pierantozzi: “Armani ha reso l’Italia ancora più bella”
00:04:38 min
| 4 ore fa
giorgio armani mortegiorgio armani morte
serie a
E' morto a 91 anni Giorgio Armani
00:01:57 min
| 5 ore fa
SPECIALE POLONARA DINAMO SASSARISPECIALE POLONARA DINAMO SASSARI
serie a
Polonara e l'emozionante ritorno alla Dinamo Sassari
00:04:22 min
| 6 ore fa
EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights dell’ottava giornata
00:12:33 min
| 21 ore fa
FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397
basket
Ottavi di Eurobasket: chiunque può battere chiunque
00:02:08 min
| 8 ore fa
ERROR! COLL ACCOTO SU NIANGERROR! COLL ACCOTO SU NIANG
basket
Eurobasket, Niang salta Italia-Cipro: le condizioni. Video
00:00:51 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità