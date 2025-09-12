Germania-Finlandia 98-86: highlights Eurobasket

La Finlandia parte con le marce alte cominciando sull’11-4, ma alla fine del primo quarto è la Germania a essere davanti di quattro lunghezze grazie a 7 assist di uno strepitoso Dennis Schröder (26 punti e 12 assist alla fine). Il vantaggio dei campioni del mondo aumenta fino al +19 grazie ad un eccellente Franz Wagner (22 punti), ma la Finlandia riesce a riportarsi fino al -6 sul finale del terzo quarto. Lo sforzo per tentare la rimonta viene però pagato nel quarto periodo, quando la Germania legittima la propria superiorità specialmente nella metà campo difensiva, tenendo la stella Lauri Markkanen a 16 punti con 6/17 dal campo e concedendo a malapena 21 punti a Olivier Nkamhoua, il migliore dei suoi. La Germania diventa così la prima finalista di Eurobasket 2025, tornando in finale a 20 anni dall’ultima volta e a 32 dal suo unico successo continentale.