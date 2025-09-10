Germania-Slovenia 99-91: highlights Eurobasket

00:02:13 min
|
21 minuti fa

Luka Doncic commette in fretta due falli nel primo quarto, ma è comunque la Slovenia a tenere meglio il campo toccando anche il massimo vantaggio sul +13. Sulle spalle di un grande Doncic (22 punti all’intervallo, 39 alla fine) e nonostante il suo quarto fallo a inizio ripresa, la Slovenia rimane a lungo avanti nel punteggio, ma sulla sirena del terzo quarto Tristan Da Silva segna da centrocampo e sulla spinta di quella grande giocata la Germania mette la testa avanti a inizio quarto periodo. Ne viene fuori un finale intensissimo e molto polemico per via dei tanti fischi arbitrali da una parte e dall’altra, ma è la Germania a uscirne vincitrice grazie ai 23 punti di Franz Wagner. .

ERROR! da_silvaERROR! da_silva
basket
Eurobasket, il miracolo di Da Silva lancia la Germania
00:00:31 min
| 44 minuti fa
pubblicità
HL FINLANDIA GEORGIA TG_0917030HL FINLANDIA GEORGIA TG_0917030
basket
Finlandia-Georgia 93-79: highlights Eurobasket
00:01:57 min
| 4 ore fa
BONFARDECI SU BANCHI CTBONFARDECI SU BANCHI CT
serie a
Petrucci su candidatura Banchi Ct: "La strada è tracciata”
00:00:25 min
| 9 ore fa
HL EUROBASKET GRECIA LITUANIA_2401471HL EUROBASKET GRECIA LITUANIA_2401471
basket
Grecia-Lituania 87-76: highlights Eurobasket
00:01:51 min
| 1 giorno fa
HL EUROBASKET TURCHIA POLONIA_2148391HL EUROBASKET TURCHIA POLONIA_2148391
basket
Turchia-Polonia 91-77: highlights Eurobasket
00:02:17 min
| 1 giorno fa
SENGUN PASSAGGIO 250909_4319132SENGUN PASSAGGIO 250909_4319132
basket
Alperen Sengun, passaggio pazzesco dietro la testa
00:00:37 min
| 1 giorno fa
ERROR! HL GRECIA VS ISRAELE_5135561ERROR! HL GRECIA VS ISRAELE_5135561
basket
Grecia-Israele 84-79: highlights Eurobasket
00:03:32 min
| 2 giorni fa
ERROR! tranquillo_pozERROR! tranquillo_poz
basket
Tranquillo: "Per altri risultati serve un altro ambiente"
00:02:33 min
| 3 giorni fa
ERROR! tranquillo_post_sloveniaERROR! tranquillo_post_slovenia
basket
Tranquillo: "Il 1° tempo di Doncic ha sparigliato le carte"
00:03:21 min
| 3 giorni fa
ERROR! pozzERROR! pozz
basket
Pozzecco lascia l'Italbasket: "Decisione già presa"
00:04:11 min
| 3 giorni fa
ERROR! melli_post_sloveniaERROR! melli_post_slovenia
basket
Melli: “Siamo partiti troppo male, peccato perdere così”
00:01:43 min
| 3 giorni fa
ERROR! fontecchio_post_sloveniaERROR! fontecchio_post_slovenia
basket
Fontecchio: “Abbiamo lottato, ma contro questo Doncic..”
00:02:26 min
| 3 giorni fa
ERROR! da_silvaERROR! da_silva
basket
Eurobasket, il miracolo di Da Silva lancia la Germania
00:00:31 min
| 44 minuti fa
HL FINLANDIA GEORGIA TG_0917030HL FINLANDIA GEORGIA TG_0917030
basket
Finlandia-Georgia 93-79: highlights Eurobasket
00:01:57 min
| 4 ore fa
BONFARDECI SU BANCHI CTBONFARDECI SU BANCHI CT
serie a
Petrucci su candidatura Banchi Ct: "La strada è tracciata”
00:00:25 min
| 9 ore fa
HL EUROBASKET GRECIA LITUANIA_2401471HL EUROBASKET GRECIA LITUANIA_2401471
basket
Grecia-Lituania 87-76: highlights Eurobasket
00:01:51 min
| 1 giorno fa
HL EUROBASKET TURCHIA POLONIA_2148391HL EUROBASKET TURCHIA POLONIA_2148391
basket
Turchia-Polonia 91-77: highlights Eurobasket
00:02:17 min
| 1 giorno fa
SENGUN PASSAGGIO 250909_4319132SENGUN PASSAGGIO 250909_4319132
basket
Alperen Sengun, passaggio pazzesco dietro la testa
00:00:37 min
| 1 giorno fa
ERROR! HL GRECIA VS ISRAELE_5135561ERROR! HL GRECIA VS ISRAELE_5135561
basket
Grecia-Israele 84-79: highlights Eurobasket
00:03:32 min
| 2 giorni fa
ERROR! tranquillo_pozERROR! tranquillo_poz
basket
Tranquillo: "Per altri risultati serve un altro ambiente"
00:02:33 min
| 3 giorni fa
ERROR! tranquillo_post_sloveniaERROR! tranquillo_post_slovenia
basket
Tranquillo: "Il 1° tempo di Doncic ha sparigliato le carte"
00:03:21 min
| 3 giorni fa
ERROR! pozzERROR! pozz
basket
Pozzecco lascia l'Italbasket: "Decisione già presa"
00:04:11 min
| 3 giorni fa
ERROR! melli_post_sloveniaERROR! melli_post_slovenia
basket
Melli: “Siamo partiti troppo male, peccato perdere così”
00:01:43 min
| 3 giorni fa
ERROR! fontecchio_post_sloveniaERROR! fontecchio_post_slovenia
basket
Fontecchio: “Abbiamo lottato, ma contro questo Doncic..”
00:02:26 min
| 3 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità