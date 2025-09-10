Germania-Slovenia 99-91: highlights Eurobasket

Luka Doncic commette in fretta due falli nel primo quarto, ma è comunque la Slovenia a tenere meglio il campo toccando anche il massimo vantaggio sul +13. Sulle spalle di un grande Doncic (22 punti all’intervallo, 39 alla fine) e nonostante il suo quarto fallo a inizio ripresa, la Slovenia rimane a lungo avanti nel punteggio, ma sulla sirena del terzo quarto Tristan Da Silva segna da centrocampo e sulla spinta di quella grande giocata la Germania mette la testa avanti a inizio quarto periodo. Ne viene fuori un finale intensissimo e molto polemico per via dei tanti fischi arbitrali da una parte e dall’altra, ma è la Germania a uscirne vincitrice grazie ai 23 punti di Franz Wagner. .