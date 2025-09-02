Grecia-Bosnia 77-80: highlights Eurobasket

Prima sconfitta per la Grecia a EuroBasket 2025. Gli ellenici sono scesi in campo privi di Giannis Antetokounmpo, fermato da un problema al ginocchio, e la sua assenza si è fatta sentire. La Bosnia è stata protagonista di una grande prestazione. Sotto anche di 13 punti, la squadra balcanica ha rimontato con carattere e comandato per tutta la ripresa, trascinata dai 18 punti a testa di Jusuf Nurkic e John Roberson. Sfuma così per la Grecia l'occasione di blindare il primo posto nel girone, che ora torna incredibilmente aperto.

