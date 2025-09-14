Grecia-Finlandia 92-89: highlights Eurobasket

La Grecia comincia meglio andando all’intervallo avanti di 14 lunghezze grazie alle cifre da capogiro di Giannis Antetokounmpo (16 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate in un tempo, 30+17+6 alla fine). La Finlandia rientra a contatto grazie a Lauri Markkanen (19 punti e 10 rimbalzi seppur con 6/16 al tiro) e ha incredibilmente sia il libero per pareggiare (sbagliato da Valtonen) che il tiro per il sorpasso (sbagliato da Jantunen) a 4 secondi dalla fine, ma Giannis non ha alcuna intenzione di farsi sfuggire la prima medaglia della sua carriera internazionale, conquistando il bronzo.