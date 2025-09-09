Grecia-Lituania 87-76: highlights Eurobasket

00:01:51 min
|
40 minuti fa

La Lituania sfrutta il soverchiante vantaggio di tifo sugli spalti per partire fortissimo sul 7-0, ma è la Grecia a chiudere il primo tempo avanti grazie ai fratelli Antetokounmpo (15 punti per Giannis, 4 stoppate per Kostas). La difesa greca riesce sempre a tenere sotto controllo i lituani che non vanno oltre i 24 punti con 15 rimbalzi di Jonas Valanciunas, e in attacco basta un Giannis da 29 punti (con 9/15 al tiro e 11/16 ai liberi) insieme ai 17 punti di Vasileios Toliopoulos per tornare in semifinale a Eurobasket, che non raggiungevano dal 2009.

HL EUROBASKET TURCHIA POLONIA_2148391HL EUROBASKET TURCHIA POLONIA_2148391
basket
Turchia-Polonia 91-77: highlights Eurobasket
00:02:17 min
| 4 ore fa
pubblicità
SENGUN PASSAGGIO 250909_4319132SENGUN PASSAGGIO 250909_4319132
basket
Alperen Sengun, passaggio pazzesco dietro la testa
00:00:37 min
| 5 ore fa
ERROR! HL GRECIA VS ISRAELE_5135561ERROR! HL GRECIA VS ISRAELE_5135561
basket
Grecia-Israele 84-79: highlights Eurobasket
00:03:32 min
| 2 giorni fa
ERROR! tranquillo_pozERROR! tranquillo_poz
basket
Tranquillo: "Per altri risultati serve un altro ambiente"
00:02:33 min
| 2 giorni fa
ERROR! tranquillo_post_sloveniaERROR! tranquillo_post_slovenia
basket
Tranquillo: "Il 1° tempo di Doncic ha sparigliato le carte"
00:03:21 min
| 2 giorni fa
ERROR! pozzERROR! pozz
basket
Pozzecco lascia l'Italbasket: "Decisione già presa"
00:04:11 min
| 2 giorni fa
ERROR! melli_post_sloveniaERROR! melli_post_slovenia
basket
Melli: “Siamo partiti troppo male, peccato perdere così”
00:01:43 min
| 2 giorni fa
ERROR! fontecchio_post_sloveniaERROR! fontecchio_post_slovenia
basket
Fontecchio: “Abbiamo lottato, ma contro questo Doncic..”
00:02:26 min
| 2 giorni fa
ERROR! doncic_vs_italiaERROR! doncic_vs_italia
basket
Doncic batte l'Italia con 42 punti: l'analisi del suo match
00:01:53 min
| 2 giorni fa
ERROR! gallinari_post_sloveniaERROR! gallinari_post_slovenia
basket
Gallinari: "C'è amarezza, ma lascio l’Italia in ottime mani"
00:03:04 min
| 2 giorni fa
ERROR! HL ITALIA VS SLOVENIA_3556187ERROR! HL ITALIA VS SLOVENIA_3556187
basket
Italia-Slovenia 77-84: highlights Eurobasket
00:03:47 min
| 2 giorni fa
HL FRANCIA GEORGIA_2144738HL FRANCIA GEORGIA_2144738
basket
Francia-Georgia 70-80: highlights Eurobasket
00:03:07 min
| 2 giorni fa
HL EUROBASKET TURCHIA POLONIA_2148391HL EUROBASKET TURCHIA POLONIA_2148391
basket
Turchia-Polonia 91-77: highlights Eurobasket
00:02:17 min
| 4 ore fa
SENGUN PASSAGGIO 250909_4319132SENGUN PASSAGGIO 250909_4319132
basket
Alperen Sengun, passaggio pazzesco dietro la testa
00:00:37 min
| 5 ore fa
ERROR! HL GRECIA VS ISRAELE_5135561ERROR! HL GRECIA VS ISRAELE_5135561
basket
Grecia-Israele 84-79: highlights Eurobasket
00:03:32 min
| 2 giorni fa
ERROR! tranquillo_pozERROR! tranquillo_poz
basket
Tranquillo: "Per altri risultati serve un altro ambiente"
00:02:33 min
| 2 giorni fa
ERROR! tranquillo_post_sloveniaERROR! tranquillo_post_slovenia
basket
Tranquillo: "Il 1° tempo di Doncic ha sparigliato le carte"
00:03:21 min
| 2 giorni fa
ERROR! pozzERROR! pozz
basket
Pozzecco lascia l'Italbasket: "Decisione già presa"
00:04:11 min
| 2 giorni fa
ERROR! melli_post_sloveniaERROR! melli_post_slovenia
basket
Melli: “Siamo partiti troppo male, peccato perdere così”
00:01:43 min
| 2 giorni fa
ERROR! fontecchio_post_sloveniaERROR! fontecchio_post_slovenia
basket
Fontecchio: “Abbiamo lottato, ma contro questo Doncic..”
00:02:26 min
| 2 giorni fa
ERROR! doncic_vs_italiaERROR! doncic_vs_italia
basket
Doncic batte l'Italia con 42 punti: l'analisi del suo match
00:01:53 min
| 2 giorni fa
ERROR! gallinari_post_sloveniaERROR! gallinari_post_slovenia
basket
Gallinari: "C'è amarezza, ma lascio l’Italia in ottime mani"
00:03:04 min
| 2 giorni fa
ERROR! HL ITALIA VS SLOVENIA_3556187ERROR! HL ITALIA VS SLOVENIA_3556187
basket
Italia-Slovenia 77-84: highlights Eurobasket
00:03:47 min
| 2 giorni fa
HL FRANCIA GEORGIA_2144738HL FRANCIA GEORGIA_2144738
basket
Francia-Georgia 70-80: highlights Eurobasket
00:03:07 min
| 2 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità