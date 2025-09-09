Grecia-Lituania 87-76: highlights Eurobasket

La Lituania sfrutta il soverchiante vantaggio di tifo sugli spalti per partire fortissimo sul 7-0, ma è la Grecia a chiudere il primo tempo avanti grazie ai fratelli Antetokounmpo (15 punti per Giannis, 4 stoppate per Kostas). La difesa greca riesce sempre a tenere sotto controllo i lituani che non vanno oltre i 24 punti con 15 rimbalzi di Jonas Valanciunas, e in attacco basta un Giannis da 29 punti (con 9/15 al tiro e 11/16 ai liberi) insieme ai 17 punti di Vasileios Toliopoulos per tornare in semifinale a Eurobasket, che non raggiungevano dal 2009.