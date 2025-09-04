Grecia-Spagna 90-86: highlights Eurobasket

Giannis Antetokounmpo è regolarmente in campo per la sfida con la Spagna e la sua presenza fa la differenza all’inizio, con la Grecia che chiude il primo tempo in controllo sul +15. I campioni in carica però tirano fuori l’orgoglio nella ripresa, rimontano e mettono anche la testa avanti, dando vita a un finale emozionante. Ne esce fuori vincente la Grecia grazie ai 25 punti, 14 rimbalzi e 9 assist di Antetokounmpo e i 22 di Tyler Dorsey, mentre alla Spagna non bastano quattro giocatori in doppia cifra per evitare la prima eliminazione ai gironi a Eurobasket della sua storia. .