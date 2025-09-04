Grecia-Spagna 90-86: highlights Eurobasket

00:03:31 min
|
1 ora fa

Giannis Antetokounmpo è regolarmente in campo per la sfida con la Spagna e la sua presenza fa la differenza all’inizio, con la Grecia che chiude il primo tempo in controllo sul +15. I campioni in carica però tirano fuori l’orgoglio nella ripresa, rimontano e mettono anche la testa avanti, dando vita a un finale emozionante. Ne esce fuori vincente la Grecia grazie ai 25 punti, 14 rimbalzi e 9 assist di Antetokounmpo e i 22 di Tyler Dorsey, mentre alla Spagna non bastano quattro giocatori in doppia cifra per evitare la prima eliminazione ai gironi a Eurobasket della sua storia. .

ERROR! gallinari_armaniERROR! gallinari_armani
basket
Gallinari su Armani: "Giorno difficile, un onore conoscerlo"
00:03:07 min
| 4 ore fa
pubblicità
ERROR! pozzecco_armaniERROR! pozzecco_armani
basket
Pozzecco: "Oggi avevamo il dovere di giocare per Armani"
00:04:10 min
| 4 ore fa
ERROR! melli_post_ciproERROR! melli_post_cipro
basket
Melli ricorda Armani: "Ci lascia un uomo di grande spessore"
00:04:37 min
| 4 ore fa
ERROR! HL EUROBASKET ITALIA VS CIPRO LUNGHI_0522923ERROR! HL EUROBASKET ITALIA VS CIPRO LUNGHI_0522923
basket
Italia-Cipro 89-54: highlights Eurobasket
00:02:25 min
| 4 ore fa
DATOME SU ARMANIDATOME SU ARMANI
basket
Datome: "Giorgio Armani trasmetteva grande umanità"
00:03:18 min
| 7 ore fa
GIOVANNI BRUNO SU ARMANIGIOVANNI BRUNO SU ARMANI
serie a
Bruno: "Armani ha fatto la storia dell'eleganza sportiva"
00:10:59 min
| 7 ore fa
TRANQUILLO SU ARMANITRANQUILLO SU ARMANI
serie a
Tranquillo: "L'Olimpia di Armani aveva suo stile e identità"
00:04:34 min
| 7 ore fa
PIERANTOZZI SU ARMANIPIERANTOZZI SU ARMANI
serie a
Pierantozzi: “Armani ha reso l’Italia ancora più bella”
00:04:38 min
| 7 ore fa
giorgio armani mortegiorgio armani morte
serie a
E' morto a 91 anni Giorgio Armani
00:01:57 min
| 8 ore fa
SPECIALE POLONARA DINAMO SASSARISPECIALE POLONARA DINAMO SASSARI
serie a
Polonara e l'emozionante ritorno alla Dinamo Sassari
00:04:22 min
| 9 ore fa
EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights dell’ottava giornata
00:12:33 min
| 1 giorno fa
FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397
basket
Ottavi di Eurobasket: chiunque può battere chiunque
00:02:08 min
| 11 ore fa
ERROR! gallinari_armaniERROR! gallinari_armani
basket
Gallinari su Armani: "Giorno difficile, un onore conoscerlo"
00:03:07 min
| 4 ore fa
ERROR! pozzecco_armaniERROR! pozzecco_armani
basket
Pozzecco: "Oggi avevamo il dovere di giocare per Armani"
00:04:10 min
| 4 ore fa
ERROR! melli_post_ciproERROR! melli_post_cipro
basket
Melli ricorda Armani: "Ci lascia un uomo di grande spessore"
00:04:37 min
| 4 ore fa
ERROR! HL EUROBASKET ITALIA VS CIPRO LUNGHI_0522923ERROR! HL EUROBASKET ITALIA VS CIPRO LUNGHI_0522923
basket
Italia-Cipro 89-54: highlights Eurobasket
00:02:25 min
| 4 ore fa
DATOME SU ARMANIDATOME SU ARMANI
basket
Datome: "Giorgio Armani trasmetteva grande umanità"
00:03:18 min
| 7 ore fa
GIOVANNI BRUNO SU ARMANIGIOVANNI BRUNO SU ARMANI
serie a
Bruno: "Armani ha fatto la storia dell'eleganza sportiva"
00:10:59 min
| 7 ore fa
TRANQUILLO SU ARMANITRANQUILLO SU ARMANI
serie a
Tranquillo: "L'Olimpia di Armani aveva suo stile e identità"
00:04:34 min
| 7 ore fa
PIERANTOZZI SU ARMANIPIERANTOZZI SU ARMANI
serie a
Pierantozzi: “Armani ha reso l’Italia ancora più bella”
00:04:38 min
| 7 ore fa
giorgio armani mortegiorgio armani morte
serie a
E' morto a 91 anni Giorgio Armani
00:01:57 min
| 8 ore fa
SPECIALE POLONARA DINAMO SASSARISPECIALE POLONARA DINAMO SASSARI
serie a
Polonara e l'emozionante ritorno alla Dinamo Sassari
00:04:22 min
| 9 ore fa
EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights dell’ottava giornata
00:12:33 min
| 1 giorno fa
FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397
basket
Ottavi di Eurobasket: chiunque può battere chiunque
00:02:08 min
| 11 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità