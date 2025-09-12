Grecia-Turchia 68-94: highlights Eurobasket

Si gioca a un ritmo forsennato fin dall’inizio ed è la Turchia a toccare presto la doppia cifra di vantaggio, grazie anche ai 18 punti di un favoloso Ercan Osmani (4/4 da tre per cominciare, 6/8 alla fine per 28 punti). Giannis Antetokounmpo viene arginato alla perfezione dalla difesa turca (4 punti e -19 di plus-minus nel primo tempo, solo 12 alla fine) e la Grecia accumula palle perse su palle perse (ben 21 alla fine), e la Turchia va all’intervallo sul +18. La reazione dei greci non c’è e la Turchia continua a macinare punti sfondando anche le 20 lunghezze di vantaggio, trascinati da un inarrestabile Alperen Sengun da 15 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. La Turchia strappa così il biglietto per la finale di domenica contro la Germania, mentre per la Grecia sfuma il sogno dell’oro ma rimane l’obiettivo del bronzo da contendere alla Finlandia.