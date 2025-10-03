Datome a Sky: "Banchi persona ideale come nuovo ct"

Il Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili della Federazione Italiana Pallacanestro Gigi Datome ha commentato così la nomina di Luca Banchi come nuovo ct della nazionale maggiore ai microfoni di Sky Sport: “Dovendo aprire un nuovo ciclo, avevamo bisogno di una persona che potesse guidare la nostra nazionale per più anni e che condividesse la nostra visione, i nostri valori umani e professionali. Luca è consapevole delle difficoltà del cammino che ci porterà eventualmente ai Mondiali, essendoci già passato con la Lettonia, e per questo è diventata una scelta facile. Banchi riempie tutte le caselle che avevamo pensato di riempire per il ruolo di nuovo commissario tecnico”. .