Datome a Sky: "Banchi persona ideale come nuovo ct"

00:03:58 min
|
1 giorno fa

Il Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili della Federazione Italiana Pallacanestro Gigi Datome ha commentato così la nomina di Luca Banchi come nuovo ct della nazionale maggiore ai microfoni di Sky Sport: “Dovendo aprire un nuovo ciclo, avevamo bisogno di una persona che potesse guidare la nostra nazionale per più anni e che condividesse la nostra visione, i nostri valori umani e professionali. Luca è consapevole delle difficoltà del cammino che ci porterà eventualmente ai Mondiali, essendoci già passato con la Lettonia, e per questo è diventata una scelta facile. Banchi riempie tutte le caselle che avevamo pensato di riempire per il ruolo di nuovo commissario tecnico”. .

HL TRIESTE - TRAPANI 251004_4407752HL TRIESTE - TRAPANI 251004_4407752
serie a
Trieste-Trapani 87-91: highlights LBA
00:05:18 min
| 4 ore fa
pubblicità
HL VALENCIA-VIRTUS 251003_1723604HL VALENCIA-VIRTUS 251003_1723604
eurolega
Valencia-Bologna 103-94: gli highlights Eurolega
00:03:25 min
| 1 giorno fa
ERROR! thompson_italiaERROR! thompson_italia
basket
Thompson: "Bello giocare per l’Italia, Banchi grande coach"
00:02:18 min
| 1 giorno fa
ERROR! thompson_eurolegaERROR! thompson_eurolega
basket
Thompson a Sky: "Virtus forte, emozione per la nuova arena"
00:00:56 min
| 1 giorno fa
ERROR! PETRUCCI_INTVERROR! PETRUCCI_INTV
basket
Petrucci: "Banchi un innovatore con personalità e carisma"
00:04:53 min
| 1 giorno fa
ERROR! banchi_intvERROR! banchi_intv
basket
Banchi a Sky: "L'Italia ha picchi di talento importanti"
00:04:02 min
| 1 giorno fa
ERROR! bbbbERROR! bbbb
basket
Eurolega, l'emozionante finale tra Partizan e Olimpia
00:00:50 min
| 2 giorni fa
HL PARTIZAN VS EA7 MILANO LUNGHI_4505378HL PARTIZAN VS EA7 MILANO LUNGHI_4505378
eurolega
Partizan-Milano 80-78: highlights Eurolega
00:04:34 min
| 2 giorni fa
ERROR! SN280655ERROR! SN280655
eurolega
Eurolega, Partizan Belgrado-Olimpia Milano su Sky
00:01:25 min
| 2 giorni fa
Euolega, Wade Baldwin vola per la schiacciata da urloEuolega, Wade Baldwin vola per la schiacciata da urlo
basket
Eurolega, Wade Baldwin vola per la schiacciata da urlo
00:00:35 min
| 2 giorni fa
ESTRATTO TRANQUILLOESTRATTO TRANQUILLO
eurolega
Milano, esordio ok in Eurolega: il commento di Tranquillo
00:02:46 min
| 3 giorni fa
Baskonia-Olympiacos 96-102: highlights EurolegaBaskonia-Olympiacos 96-102: highlights Eurolega
basket
Baskonia-Olympiacos 96-102: highlights Eurolega
00:08:22 min
| 3 giorni fa
HL TRIESTE - TRAPANI 251004_4407752HL TRIESTE - TRAPANI 251004_4407752
serie a
Trieste-Trapani 87-91: highlights LBA
00:05:18 min
| 4 ore fa
HL VALENCIA-VIRTUS 251003_1723604HL VALENCIA-VIRTUS 251003_1723604
eurolega
Valencia-Bologna 103-94: gli highlights Eurolega
00:03:25 min
| 1 giorno fa
ERROR! thompson_italiaERROR! thompson_italia
basket
Thompson: "Bello giocare per l’Italia, Banchi grande coach"
00:02:18 min
| 1 giorno fa
ERROR! thompson_eurolegaERROR! thompson_eurolega
basket
Thompson a Sky: "Virtus forte, emozione per la nuova arena"
00:00:56 min
| 1 giorno fa
ERROR! PETRUCCI_INTVERROR! PETRUCCI_INTV
basket
Petrucci: "Banchi un innovatore con personalità e carisma"
00:04:53 min
| 1 giorno fa
ERROR! banchi_intvERROR! banchi_intv
basket
Banchi a Sky: "L'Italia ha picchi di talento importanti"
00:04:02 min
| 1 giorno fa
ERROR! bbbbERROR! bbbb
basket
Eurolega, l'emozionante finale tra Partizan e Olimpia
00:00:50 min
| 2 giorni fa
HL PARTIZAN VS EA7 MILANO LUNGHI_4505378HL PARTIZAN VS EA7 MILANO LUNGHI_4505378
eurolega
Partizan-Milano 80-78: highlights Eurolega
00:04:34 min
| 2 giorni fa
ERROR! SN280655ERROR! SN280655
eurolega
Eurolega, Partizan Belgrado-Olimpia Milano su Sky
00:01:25 min
| 2 giorni fa
Euolega, Wade Baldwin vola per la schiacciata da urloEuolega, Wade Baldwin vola per la schiacciata da urlo
basket
Eurolega, Wade Baldwin vola per la schiacciata da urlo
00:00:35 min
| 2 giorni fa
ESTRATTO TRANQUILLOESTRATTO TRANQUILLO
eurolega
Milano, esordio ok in Eurolega: il commento di Tranquillo
00:02:46 min
| 3 giorni fa
Baskonia-Olympiacos 96-102: highlights EurolegaBaskonia-Olympiacos 96-102: highlights Eurolega
basket
Baskonia-Olympiacos 96-102: highlights Eurolega
00:08:22 min
| 3 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità