Banchi a Sky: "L'Italia ha picchi di talento importanti"

Il nuovo ct della nazionale italiana di pallacanestro Luca Banchi ha raccontato a Sky Sport le sue emozioni per il nuovo ruolo e le sue aspettative per il lavoro che lo attende: “È un momento unico: ricevere questa investitura è anche la testimonianza che i sacrifici che ho fatto durante la mia carriera sono riconosciuti, mi dà grande orgoglio. Gli Europei hanno dato testimonianza che c'è un adeguato ricambio generazionale: forse non abbiamo una quantità di talento paragonabile a quello di decenni fa, ma abbiamo dei picchi importanti. Continuiamo a lavorare sulla base, cerchiamo di allargarla quanto più possibile, i risultati della nazionale possono servire da motore. Serve ripartire da nuovi impianti funzionali, attraenti e adeguati. Il campionato? Auguri a tutti i club, mi mancherà il campo. Come allenatore della nazionale mi auguro che sia un campionato appassionante, spettacolare, equilibrato come tradizione, che succeda con il pathos e la drammaticità che lo contraddistingue”. .