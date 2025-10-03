Petrucci: "Banchi un innovatore con personalità e carisma"

Il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci ha commentato così la nomina di Luca Banchi come nuovo ct della nazionale ai microfoni di Sky Sport: “Devo dire grazie a Pozzecco, è stato ben voluto da tutti ma si è chiuso un ciclo. Banchi scelta unanime perché quando si vince la scelta diventa facile. Banchi ha un buon carattere, è un innovatore, ha grossa personalità e grosso carisma. Il sogno resta l’Olimpiade, perché i cinque cerchi olimpici sono il paradiso. Voglio timbrarli nel cuore di Luca Banchi”.