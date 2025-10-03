Petrucci: "Banchi un innovatore con personalità e carisma"

1 giorno fa

Il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci ha commentato così la nomina di Luca Banchi come nuovo ct della nazionale ai microfoni di Sky Sport: “Devo dire grazie a Pozzecco, è stato ben voluto da tutti ma si è chiuso un ciclo. Banchi scelta unanime perché quando si vince la scelta diventa facile. Banchi ha un buon carattere, è un innovatore, ha grossa personalità e grosso carisma. Il sogno resta l’Olimpiade, perché i cinque cerchi olimpici sono il paradiso. Voglio timbrarli nel cuore di Luca Banchi”.

serie a
Trieste-Trapani 87-91: highlights LBA
eurolega
Valencia-Bologna 103-94: gli highlights Eurolega
basket
Thompson: "Bello giocare per l’Italia, Banchi grande coach"
basket
Thompson a Sky: "Virtus forte, emozione per la nuova arena"
basket
Datome a Sky: "Banchi persona ideale come nuovo ct"
basket
Banchi a Sky: "L'Italia ha picchi di talento importanti"
basket
Eurolega, l'emozionante finale tra Partizan e Olimpia
eurolega
Partizan-Milano 80-78: highlights Eurolega
eurolega
Eurolega, Partizan Belgrado-Olimpia Milano su Sky
basket
Eurolega, Wade Baldwin vola per la schiacciata da urlo
eurolega
Milano, esordio ok in Eurolega: il commento di Tranquillo
basket
Baskonia-Olympiacos 96-102: highlights Eurolega
