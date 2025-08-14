Italia-Argentina 84-72: highlights dell'amichevole

Gli Azzurri continuano a impressionare nel percorso di avvicinamento a EuroBasket 2025. Con la vittoria sull'Argentina, per 84 a 72, arriva la quarta vittoria consecutiva azzurra nelle amichevoli estive (4/4). Un match complesso, in cui è stato fondamentale gestire le energie e il minutaggio. Miglior giocatore Matteo Spagnolo, autore di 18 punti, 6 assist, 5 rimbalzi e 2 palloni recuperati, insieme al solito Simone Fontecchio (top scorer, ancora, con 19 punti). In attesa dell'arrivo di Gallinari, previsto per il 18 agosto, buona la prima per Darius Thompson con i suoi primi 3 punti con la maglia azzurra. Appuntamento col Torneo dell'Acropoli per le ultime due amichevoli: il 21 agosto contro la Lettonia e il 22 agosto con la Grecia, live su Sky Sport Basket.