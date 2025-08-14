Italia-Argentina 84-72: highlights dell'amichevole

00:01:50 min
|
1 ora fa

Gli Azzurri continuano a impressionare nel percorso di avvicinamento a EuroBasket 2025. Con la vittoria sull'Argentina, per 84 a 72, arriva la quarta vittoria consecutiva azzurra nelle amichevoli estive (4/4). Un match complesso, in cui è stato fondamentale gestire le energie e il minutaggio. Miglior giocatore Matteo Spagnolo, autore di 18 punti, 6 assist, 5 rimbalzi e 2 palloni recuperati, insieme al solito Simone Fontecchio (top scorer, ancora, con 19 punti). In attesa dell'arrivo di Gallinari, previsto per il 18 agosto, buona la prima per Darius Thompson con i suoi primi 3 punti con la maglia azzurra. Appuntamento col Torneo dell'Acropoli per le ultime due amichevoli: il 21 agosto contro la Lettonia e il 22 agosto con la Grecia, live su Sky Sport Basket.

basket
Spagnolo-Fontecchio show a Bologna: alley-oop spettacolare
00:00:33 min
| 2 ore fa
basket
Italia-Argentina, cosa c'è da sapere prima della palla a due
00:02:08 min
| 5 ore fa
basket
L'Italia verso EuroBasket: il commento di Flavio Tranquillo
00:05:24 min
| 7 ore fa
eurolega
Messina, coach Olimpia Milano: "Vogliamo tornare ai Playoff"
00:07:17 min
| 1 giorno fa
basket
Il meglio di Italia-Lettonia, l'amichevole di basket
00:01:34 min
| 5 giorni fa
basket
Basket, Italia-Lettonia: due domande e due risposte
00:01:07 min
| 5 giorni fa
basket
Fontecchio Mvp con la Lettonia: l'analisi della sua partita
00:01:36 min
| 5 giorni fa
basket
Italia-Lettonia, il commento tecnico post partita
00:01:12 min
| 5 giorni fa
basket
Fontecchio taglia la difesa lettone e conclude schiacciando
00:00:20 min
| 5 giorni fa
serie a
Italia-Lettonia, il minuto di silenzio per Bonamico
00:00:59 min
| 5 giorni fa
basket
Banchi: "Dopo Eurobasket lascio la Lettonia. Sull'Olimpia.."
00:01:05 min
| 5 giorni fa
basket
Thompson: "Non ci danno per favoriti, una motivazione extra"
00:00:41 min
| 6 giorni fa
