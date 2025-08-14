L'Italia verso EuroBasket: il commento di Flavio Tranquillo

00:05:24 min
|
57 minuti fa

Con Flavio Tranquillo ci addentriamo nel match di oggi contro l'Argentina, la quarta amichevole nel cammino degli Azzurri verso gli Europei di basket 2025. Un match dal sapore particolare, come ha detto Gianmarco Pozzecco, che riporta subito indietro al 28 agosto 2004. Una data scolpita nella memoria di ogni appassionato di basket: 21 anni fa, ad Atene, l'Italia affrontava l'Albiceleste nella finale dei Giochi Olimpici per conquistare l'argento. Ma l'attenzione è al presente, a questi Europei. Cosa manca ancora agli Azzurri? Qualche dettaglio, ed è del tutto normale a questo punto della preparazione. Serve qualche minuto in più per Fontecchio forse, che sta bene fisicamente ma ha bisogno di accumulare più minuti in campo. E le scelte di Pozzecco? Stefano Tonut resta un punto interrogativo nella lista dei 12 che verranno convocati, ma è ancora tutto da definire.

messina intvmessina intv
eurolega
Messina, coach Olimpia Milano: "Vogliamo tornare ai Playoff"
00:07:17 min
| 23 ore fa
pubblicità
ERROR! SN271415ERROR! SN271415
basket
Il meglio di Italia-Lettonia, l'amichevole di basket
00:01:34 min
| 4 giorni fa
ERROR! SN271412ERROR! SN271412
basket
Basket, Italia-Lettonia: due domande e due risposte
00:01:07 min
| 4 giorni fa
FONTECCHIOFONTECCHIO
basket
Fontecchio Mvp con la Lettonia: l'analisi della sua partita
00:01:36 min
| 4 giorni fa
COMMENTO POST PARTITACOMMENTO POST PARTITA
basket
Italia-Lettonia, il commento tecnico post partita
00:01:12 min
| 4 giorni fa
FONTECCHIO SCHIACCIATAFONTECCHIO SCHIACCIATA
basket
Fontecchio taglia la difesa lettone e conclude schiacciando
00:00:20 min
| 4 giorni fa
minuto silenzio basketminuto silenzio basket
serie a
Italia-Lettonia, il minuto di silenzio per Bonamico
00:00:59 min
| 4 giorni fa
banchi lettonia intervista basket videobanchi lettonia intervista basket video
basket
Banchi: "Dopo Eurobasket lascio la Lettonia. Sull'Olimpia.."
00:01:05 min
| 5 giorni fa
BACKUPthompson italia basket intervista video newsBACKUPthompson italia basket intervista video news
basket
Thompson: "Non ci danno per favoriti, una motivazione extra"
00:00:41 min
| 5 giorni fa
procida italia basket intervista news videoprocida italia basket intervista news video
basket
Procida: "Le due amichevoli sono state un ottimo segnale"
00:03:25 min
| 5 giorni fa
fontecchio italia basket intervista news videofontecchio italia basket intervista news video
basket
Fontecchio: "Gruppo collaudato, ogni anno occasione per noi"
00:04:39 min
| 6 giorni fa
melli italia basket intervista news videomelli italia basket intervista news video
basket
Eurobasket, Melli: "Proveremo a superare i quarti di finale"
00:06:23 min
| 6 giorni fa
messina intvmessina intv
eurolega
Messina, coach Olimpia Milano: "Vogliamo tornare ai Playoff"
00:07:17 min
| 23 ore fa
ERROR! SN271415ERROR! SN271415
basket
Il meglio di Italia-Lettonia, l'amichevole di basket
00:01:34 min
| 4 giorni fa
ERROR! SN271412ERROR! SN271412
basket
Basket, Italia-Lettonia: due domande e due risposte
00:01:07 min
| 4 giorni fa
FONTECCHIOFONTECCHIO
basket
Fontecchio Mvp con la Lettonia: l'analisi della sua partita
00:01:36 min
| 4 giorni fa
COMMENTO POST PARTITACOMMENTO POST PARTITA
basket
Italia-Lettonia, il commento tecnico post partita
00:01:12 min
| 4 giorni fa
FONTECCHIO SCHIACCIATAFONTECCHIO SCHIACCIATA
basket
Fontecchio taglia la difesa lettone e conclude schiacciando
00:00:20 min
| 4 giorni fa
minuto silenzio basketminuto silenzio basket
serie a
Italia-Lettonia, il minuto di silenzio per Bonamico
00:00:59 min
| 4 giorni fa
banchi lettonia intervista basket videobanchi lettonia intervista basket video
basket
Banchi: "Dopo Eurobasket lascio la Lettonia. Sull'Olimpia.."
00:01:05 min
| 5 giorni fa
BACKUPthompson italia basket intervista video newsBACKUPthompson italia basket intervista video news
basket
Thompson: "Non ci danno per favoriti, una motivazione extra"
00:00:41 min
| 5 giorni fa
procida italia basket intervista news videoprocida italia basket intervista news video
basket
Procida: "Le due amichevoli sono state un ottimo segnale"
00:03:25 min
| 5 giorni fa
fontecchio italia basket intervista news videofontecchio italia basket intervista news video
basket
Fontecchio: "Gruppo collaudato, ogni anno occasione per noi"
00:04:39 min
| 6 giorni fa
melli italia basket intervista news videomelli italia basket intervista news video
basket
Eurobasket, Melli: "Proveremo a superare i quarti di finale"
00:06:23 min
| 6 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità