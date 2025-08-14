L'Italia verso EuroBasket: il commento di Flavio Tranquillo

Con Flavio Tranquillo ci addentriamo nel match di oggi contro l'Argentina, la quarta amichevole nel cammino degli Azzurri verso gli Europei di basket 2025. Un match dal sapore particolare, come ha detto Gianmarco Pozzecco, che riporta subito indietro al 28 agosto 2004. Una data scolpita nella memoria di ogni appassionato di basket: 21 anni fa, ad Atene, l'Italia affrontava l'Albiceleste nella finale dei Giochi Olimpici per conquistare l'argento. Ma l'attenzione è al presente, a questi Europei. Cosa manca ancora agli Azzurri? Qualche dettaglio, ed è del tutto normale a questo punto della preparazione. Serve qualche minuto in più per Fontecchio forse, che sta bene fisicamente ma ha bisogno di accumulare più minuti in campo. E le scelte di Pozzecco? Stefano Tonut resta un punto interrogativo nella lista dei 12 che verranno convocati, ma è ancora tutto da definire.