Italia verso EuroBasket: arrivato Gallinari, Severini fuori

Danilo Gallinari, fresco campione del Portorico e Mvp con i Vaqueros, è arrivato a Roma per unirsi alla Nazionale in vista di EuroBasket 2025, dove sarà vice-capitano. Per lui sarà la quarta partecipazione. Lascia invece il raduno Luca Severini: "Ringrazio sentitamente Luca per il suo solito impegno e per l'entusiasmo e la serietà. Gli auguro il meglio per la stagione", queste le parole di coach Pozzecco. Gli Azzurri voleranno ad Atene per le ultime due amichevoli contro Lettonia e Grecia: il 21 agosto con la Lettonia e il 22 agosto con la Grecia, live su Sky Sport Basket sempre alle 19 italiane.