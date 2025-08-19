Italia verso EuroBasket: arrivato Gallinari, Severini fuori

00:01:18 min
|
42 minuti fa

Danilo Gallinari, fresco campione del Portorico e Mvp con i Vaqueros, è arrivato a Roma per unirsi alla Nazionale in vista di EuroBasket 2025, dove sarà vice-capitano. Per lui sarà la quarta partecipazione. Lascia invece il raduno Luca Severini: "Ringrazio sentitamente Luca per il suo solito impegno e per l'entusiasmo e la serietà. Gli auguro il meglio per la stagione", queste le parole di coach Pozzecco. Gli Azzurri voleranno ad Atene per le ultime due amichevoli contro Lettonia e Grecia: il 21 agosto con la Lettonia e il 22 agosto con la Grecia, live su Sky Sport Basket sempre alle 19 italiane.

PETRUCCI SU BELINELLIPETRUCCI SU BELINELLI
serie a
Petrucci: "Belinelli è sempre stato cuore e spirito"
00:03:11 min
| 15 ore fa
pubblicità
SORAGNA SU RITIRO BELINELLISORAGNA SU RITIRO BELINELLI
basket
Soragna: "Belinelli ha vinto in tutti e due i continenti"
00:08:09 min
| 16 ore fa
CLIP BELINELLI ritiro.transfer_4353419CLIP BELINELLI ritiro.transfer_4353419
serie a
Marco Belinelli annuncia il ritiro a 39 anni
00:01:42 min
| 16 ore fa
HL ITALBASKETHL ITALBASKET
basket
Italia-Argentina 84-72: highlights dell'amichevole
00:01:50 min
| 4 giorni fa
ERROR! BBERROR! BB
basket
Spagnolo-Fontecchio show a Bologna: alley-oop spettacolare
00:00:33 min
| 4 giorni fa
BASKET COLLBASKET COLL
basket
Italia-Argentina, cosa c'è da sapere prima della palla a due
00:02:08 min
| 4 giorni fa
COLL TRANQUILLOCOLL TRANQUILLO
basket
L'Italia verso EuroBasket: il commento di Flavio Tranquillo
00:05:24 min
| 4 giorni fa
messina intvmessina intv
eurolega
Messina, coach Olimpia Milano: "Vogliamo tornare ai Playoff"
00:07:17 min
| 5 giorni fa
ERROR! SN271415ERROR! SN271415
basket
Il meglio di Italia-Lettonia, l'amichevole di basket
00:01:34 min
| 9 giorni fa
FONTECCHIO SCHIACCIATAFONTECCHIO SCHIACCIATA
basket
Fontecchio taglia la difesa lettone e conclude schiacciando
00:00:20 min
| 9 giorni fa
banchi lettonia intervista basket videobanchi lettonia intervista basket video
basket
Banchi: "Dopo Eurobasket lascio la Lettonia. Sull'Olimpia.."
00:01:05 min
| 9 giorni fa
BACKUPthompson italia basket intervista video newsBACKUPthompson italia basket intervista video news
basket
Thompson: "Non ci danno per favoriti, una motivazione extra"
00:00:41 min
| 10 giorni fa
PETRUCCI SU BELINELLIPETRUCCI SU BELINELLI
serie a
Petrucci: "Belinelli è sempre stato cuore e spirito"
00:03:11 min
| 15 ore fa
SORAGNA SU RITIRO BELINELLISORAGNA SU RITIRO BELINELLI
basket
Soragna: "Belinelli ha vinto in tutti e due i continenti"
00:08:09 min
| 16 ore fa
CLIP BELINELLI ritiro.transfer_4353419CLIP BELINELLI ritiro.transfer_4353419
serie a
Marco Belinelli annuncia il ritiro a 39 anni
00:01:42 min
| 16 ore fa
HL ITALBASKETHL ITALBASKET
basket
Italia-Argentina 84-72: highlights dell'amichevole
00:01:50 min
| 4 giorni fa
ERROR! BBERROR! BB
basket
Spagnolo-Fontecchio show a Bologna: alley-oop spettacolare
00:00:33 min
| 4 giorni fa
BASKET COLLBASKET COLL
basket
Italia-Argentina, cosa c'è da sapere prima della palla a due
00:02:08 min
| 4 giorni fa
COLL TRANQUILLOCOLL TRANQUILLO
basket
L'Italia verso EuroBasket: il commento di Flavio Tranquillo
00:05:24 min
| 4 giorni fa
messina intvmessina intv
eurolega
Messina, coach Olimpia Milano: "Vogliamo tornare ai Playoff"
00:07:17 min
| 5 giorni fa
ERROR! SN271415ERROR! SN271415
basket
Il meglio di Italia-Lettonia, l'amichevole di basket
00:01:34 min
| 9 giorni fa
FONTECCHIO SCHIACCIATAFONTECCHIO SCHIACCIATA
basket
Fontecchio taglia la difesa lettone e conclude schiacciando
00:00:20 min
| 9 giorni fa
banchi lettonia intervista basket videobanchi lettonia intervista basket video
basket
Banchi: "Dopo Eurobasket lascio la Lettonia. Sull'Olimpia.."
00:01:05 min
| 9 giorni fa
BACKUPthompson italia basket intervista video newsBACKUPthompson italia basket intervista video news
basket
Thompson: "Non ci danno per favoriti, una motivazione extra"
00:00:41 min
| 10 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità