Italbasket, Tonut out per infortunio: salterà gli Europei

00:00:47 min
|
2 ore fa

Stefano Tonut lascia il raduno della Nazionale a causa di una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra. I tempi di recupero lo costringono a rinunciare a EuroBasket 2025. Le parole di Gianmarco Pozzecco: "Dopo Bologna ha voluto ad ogni costo rimanere con noi per provare a recuperare in tempo per l'Europeo. La sua forza di volontà è commovente ma le tempistiche sono crudeli. Purtroppo, è costretto a rinunciare a questo suo sogno e a malincuore anche noi siamo costretti a rinunciare a lui. Siamo sinceramente dispiaciuti".

