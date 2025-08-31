Spissu: "Vittoria importante, con la Spagna una battaglia"

Marco Spissu ha commentato a Sky la vittoria dell'Italia contro la Bosnia: "Questa è una maglia bellissima, è il sogno di tutti i ragazzi indossarla, cerco di dare il mio massimo, a volte ci riesco, a volte no. Abbiamo avuto una reazione squadra vera. Ci portiamo a casa questa vittoria che è importantissima per noi, adesso ci riposiamo perché in due giorni abbiamo la Spagna e sarà un'altra battaglia". Su Pozzecco ha poi spiegato: "C'è un rapporto speciale, stavo aspettando questo momento, lo sentivo dentro, mi sono fatto trovare pronto nel momento in cui la squadra aveva bisogno". Sul roster ha infine concluso: "Abbiamo un po' di caratteristiche diverse, siamo compatibili tutti insieme, potrebbe essere una gran forza più avanti. L'importante è vincere di squadra, i singoli contano poco e la squadra deve essere al primo posto, quindi una gran vittoria".

