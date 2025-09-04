Italia-Cipro 89-54: highlights Eurobasket

L'Italia di Pozzecco non ha lasciato scampo a Cipro, imponendosi con il punteggio di 89-54. Gli azzurri hanno preso il controllo fin dai primi minuti, dominando in lungo e in largo per tutta la partita. Senza Saliou Niang, rimasto a riposo per precauzione dopo l'infortunio contro la Spagna, la squadra ha mostrato comunque una solidità impressionante, con tanti giocatori a mettersi in evidenza. Fontecchio e Spagnolo hanno guidato l'attacco con 13 punti ciascuno, mentre Diouf e Gallinari hanno aggiunto punti preziosi, con il veterano che ha infilato tre triple. Ora gli occhi sono tutti sul match serale tra Grecia e Spagna, decisivo per la classifica del girone: se la Grecia dovesse vincere, l'Italia finirà seconda e incontrerà la Slovenia; in caso contrario, gli azzurri chiuderanno al primo posto e si prepareranno a sfidare Israele agli ottavi.