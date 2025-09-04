Italia-Cipro 89-54: highlights Eurobasket

00:02:25 min
|
20 minuti fa

L'Italia di Pozzecco non ha lasciato scampo a Cipro, imponendosi con il punteggio di 89-54. Gli azzurri hanno preso il controllo fin dai primi minuti, dominando in lungo e in largo per tutta la partita. Senza Saliou Niang, rimasto a riposo per precauzione dopo l'infortunio contro la Spagna, la squadra ha mostrato comunque una solidità impressionante, con tanti giocatori a mettersi in evidenza. Fontecchio e Spagnolo hanno guidato l'attacco con 13 punti ciascuno, mentre Diouf e Gallinari hanno aggiunto punti preziosi, con il veterano che ha infilato tre triple. Ora gli occhi sono tutti sul match serale tra Grecia e Spagna, decisivo per la classifica del girone: se la Grecia dovesse vincere, l'Italia finirà seconda e incontrerà la Slovenia; in caso contrario, gli azzurri chiuderanno al primo posto e si prepareranno a sfidare Israele agli ottavi.

DATOME SU ARMANIDATOME SU ARMANI
basket
Datome: "Giorgio Armani trasmetteva grande umanità"
00:03:18 min
| 2 ore fa
pubblicità
GIOVANNI BRUNO SU ARMANIGIOVANNI BRUNO SU ARMANI
serie a
Bruno: "Armani ha fatto la storia dell'eleganza sportiva"
00:10:59 min
| 2 ore fa
TRANQUILLO SU ARMANITRANQUILLO SU ARMANI
serie a
Tranquillo: "L'Olimpia di Armani aveva suo stile e identità"
00:04:34 min
| 2 ore fa
PIERANTOZZI SU ARMANIPIERANTOZZI SU ARMANI
serie a
Pierantozzi: “Armani ha reso l’Italia ancora più bella”
00:04:38 min
| 3 ore fa
giorgio armani mortegiorgio armani morte
serie a
E' morto a 91 anni Giorgio Armani
00:01:57 min
| 3 ore fa
SPECIALE POLONARA DINAMO SASSARISPECIALE POLONARA DINAMO SASSARI
serie a
Polonara e l'emozionante ritorno alla Dinamo Sassari
00:04:22 min
| 4 ore fa
EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights dell’ottava giornata
00:12:33 min
| 20 ore fa
FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397
basket
Ottavi di Eurobasket: chiunque può battere chiunque
00:02:08 min
| 6 ore fa
ERROR! COLL ACCOTO SU NIANGERROR! COLL ACCOTO SU NIANG
basket
Eurobasket, Niang salta Italia-Cipro: le condizioni. Video
00:00:51 min
| 1 giorno fa
ERROR! FLAVIO_POST_SPAERROR! FLAVIO_POST_SPA
basket
Eurobasket, Tranquillo: "Italbasket tra le più pericolose”
00:01:25 min
| 1 giorno fa
EUROBASKET SKYLIGHTS PT 7_5828397EUROBASKET SKYLIGHTS PT 7_5828397
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della settima giornata
00:13:19 min
| 1 giorno fa
ERROR! dioufERROR! diouf
basket
Diouf: "Questa squadra ha una mentalità pazzesca"
00:01:39 min
| 1 giorno fa
DATOME SU ARMANIDATOME SU ARMANI
basket
Datome: "Giorgio Armani trasmetteva grande umanità"
00:03:18 min
| 2 ore fa
GIOVANNI BRUNO SU ARMANIGIOVANNI BRUNO SU ARMANI
serie a
Bruno: "Armani ha fatto la storia dell'eleganza sportiva"
00:10:59 min
| 2 ore fa
TRANQUILLO SU ARMANITRANQUILLO SU ARMANI
serie a
Tranquillo: "L'Olimpia di Armani aveva suo stile e identità"
00:04:34 min
| 2 ore fa
PIERANTOZZI SU ARMANIPIERANTOZZI SU ARMANI
serie a
Pierantozzi: “Armani ha reso l’Italia ancora più bella”
00:04:38 min
| 3 ore fa
giorgio armani mortegiorgio armani morte
serie a
E' morto a 91 anni Giorgio Armani
00:01:57 min
| 3 ore fa
SPECIALE POLONARA DINAMO SASSARISPECIALE POLONARA DINAMO SASSARI
serie a
Polonara e l'emozionante ritorno alla Dinamo Sassari
00:04:22 min
| 4 ore fa
EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights dell’ottava giornata
00:12:33 min
| 20 ore fa
FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397
basket
Ottavi di Eurobasket: chiunque può battere chiunque
00:02:08 min
| 6 ore fa
ERROR! COLL ACCOTO SU NIANGERROR! COLL ACCOTO SU NIANG
basket
Eurobasket, Niang salta Italia-Cipro: le condizioni. Video
00:00:51 min
| 1 giorno fa
ERROR! FLAVIO_POST_SPAERROR! FLAVIO_POST_SPA
basket
Eurobasket, Tranquillo: "Italbasket tra le più pericolose”
00:01:25 min
| 1 giorno fa
EUROBASKET SKYLIGHTS PT 7_5828397EUROBASKET SKYLIGHTS PT 7_5828397
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della settima giornata
00:13:19 min
| 1 giorno fa
ERROR! dioufERROR! diouf
basket
Diouf: "Questa squadra ha una mentalità pazzesca"
00:01:39 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità