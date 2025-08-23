Italia-Grecia 74-76, il commento di Tranquillo e Pessina

Termina con un'altra sconfitta il percorso dell'Italia al Trofeo dell'Acropoli. La squadra di Pozzecco ha perso 74-76 contro la Grecia, primo avversario degli Azzurri a Eurobasket (in diretta dal 27 agosto al 14 settembre su Sky). Prestazioni tra luci e ombre, con l'Italia che ha dimostrato di avere una buona solidità difensiva e una buona percentuale di realizzazione sui tiri da 3, ma la mentalità vista nel terzo quarto è stata troppo molle. Nel video il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.