L'Italia vince la prima gara della Trentino Cup contro l'Islanda per 87-61. Azzurri bravi in difesa e precisi in attacco con un giropalla veloce e grazie a uno scatenato Niang (17) e a un sempre più in forma Fontecchio (14). Appuntamento ora domani 3 agosto contro il Senegal, gara in diretta a partire dalle 19 su Sky Sport Basket.