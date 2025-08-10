Italia-Lettonia 91-75: highlights dell'amichevole

Gli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco dominano su una grande Lettonia. Parola chiave? Difesa. L'Italia è stata impenetrabile per tutte le frazioni di gioco, fermando l'avanzata di Porzingis e compagni. Grande prestazione azzurra dall'arco (14/25) e grande lavoro di squadra sotto canestro (7 rimbalzi offensivi e 22 difensivi). Miglior giocatore in campo Simone Fontecchio, con 21 punti: 5/10 da due punti, 3/5 da tre (più due tiri liberi) e due assist. Prossimo appuntamento giovedì 14 agosto con Italia-Argentina, alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW .