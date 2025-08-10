Italia-Lettonia 91-75: highlights dell'amichevole

00:01:34 min
|
47 minuti fa

Gli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco dominano su una grande Lettonia. Parola chiave? Difesa. L'Italia è stata impenetrabile per tutte le frazioni di gioco, fermando l'avanzata di Porzingis e compagni. Grande prestazione azzurra dall'arco (14/25) e grande lavoro di squadra sotto canestro (7 rimbalzi offensivi e 22 difensivi). Miglior giocatore in campo Simone Fontecchio, con 21 punti: 5/10 da due punti, 3/5 da tre (più due tiri liberi) e due assist. Prossimo appuntamento giovedì 14 agosto con Italia-Argentina, alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW .

ERROR! SN271412ERROR! SN271412
basket
Basket, Italia-Lettonia: due domande e due risposte
00:01:07 min
| 1 ora fa
pubblicità
FONTECCHIOFONTECCHIO
basket
Fontecchio Mvp con la Lettonia: l'analisi della sua partita
00:01:36 min
| 1 ora fa
COMMENTO POST PARTITACOMMENTO POST PARTITA
basket
Italia-Lettonia, il commento tecnico post partita
00:01:12 min
| 2 ore fa
FONTECCHIO SCHIACCIATAFONTECCHIO SCHIACCIATA
basket
Fontecchio taglia la difesa lettone e conclude schiacciando
00:00:20 min
| 2 ore fa
minuto silenzio basketminuto silenzio basket
serie a
Italia-Lettonia, il minuto di silenzio per Bonamico
00:00:59 min
| 2 ore fa
banchi lettonia intervista basket videobanchi lettonia intervista basket video
basket
Banchi: "Dopo Eurobasket lascio la Lettonia. Sull'Olimpia.."
00:01:05 min
| 11 ore fa
BACKUPthompson italia basket intervista video newsBACKUPthompson italia basket intervista video news
basket
Thompson: "Non ci danno per favoriti, una motivazione extra"
00:00:41 min
| 1 giorno fa
procida italia basket intervista news videoprocida italia basket intervista news video
basket
Procida: "Le due amichevoli sono state un ottimo segnale"
00:03:25 min
| 1 giorno fa
fontecchio italia basket intervista news videofontecchio italia basket intervista news video
basket
Fontecchio: "Gruppo collaudato, ogni anno occasione per noi"
00:04:39 min
| 1 giorno fa
melli italia basket intervista news videomelli italia basket intervista news video
basket
Eurobasket, Melli: "Proveremo a superare i quarti di finale"
00:06:23 min
| 1 giorno fa
ERROR! SN270945ERROR! SN270945
basket
Eurobasket, il docufilm Tutto: Cuore Azzurro, Misto Bronzo
00:01:13 min
| 3 giorni fa
BONAMICO BONFARDECIBONAMICO BONFARDECI
basket
Il ricordo di Marco Bonamico, il "Marine" d'argento a Mosca
00:02:25 min
| 5 giorni fa
ERROR! SN271412ERROR! SN271412
basket
Basket, Italia-Lettonia: due domande e due risposte
00:01:07 min
| 1 ora fa
FONTECCHIOFONTECCHIO
basket
Fontecchio Mvp con la Lettonia: l'analisi della sua partita
00:01:36 min
| 1 ora fa
COMMENTO POST PARTITACOMMENTO POST PARTITA
basket
Italia-Lettonia, il commento tecnico post partita
00:01:12 min
| 2 ore fa
FONTECCHIO SCHIACCIATAFONTECCHIO SCHIACCIATA
basket
Fontecchio taglia la difesa lettone e conclude schiacciando
00:00:20 min
| 2 ore fa
minuto silenzio basketminuto silenzio basket
serie a
Italia-Lettonia, il minuto di silenzio per Bonamico
00:00:59 min
| 2 ore fa
banchi lettonia intervista basket videobanchi lettonia intervista basket video
basket
Banchi: "Dopo Eurobasket lascio la Lettonia. Sull'Olimpia.."
00:01:05 min
| 11 ore fa
BACKUPthompson italia basket intervista video newsBACKUPthompson italia basket intervista video news
basket
Thompson: "Non ci danno per favoriti, una motivazione extra"
00:00:41 min
| 1 giorno fa
procida italia basket intervista news videoprocida italia basket intervista news video
basket
Procida: "Le due amichevoli sono state un ottimo segnale"
00:03:25 min
| 1 giorno fa
fontecchio italia basket intervista news videofontecchio italia basket intervista news video
basket
Fontecchio: "Gruppo collaudato, ogni anno occasione per noi"
00:04:39 min
| 1 giorno fa
melli italia basket intervista news videomelli italia basket intervista news video
basket
Eurobasket, Melli: "Proveremo a superare i quarti di finale"
00:06:23 min
| 1 giorno fa
ERROR! SN270945ERROR! SN270945
basket
Eurobasket, il docufilm Tutto: Cuore Azzurro, Misto Bronzo
00:01:13 min
| 3 giorni fa
BONAMICO BONFARDECIBONAMICO BONFARDECI
basket
Il ricordo di Marco Bonamico, il "Marine" d'argento a Mosca
00:02:25 min
| 5 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità