Sport
Basket
Italia-Lettonia 68-83: highlights Trofeo dell'Acropoli
00:01:26 min
|
1 ora fa
basket
Pozzecco: "Si può perdere con chiunque, il livello è alto"
00:02:07 min
| 30 minuti fa
basket
Pozzecco: "Dobbiamo far giocare i giovani e farli sognare"
00:03:26 min
| 7 ore fa
basket
Italbasket, Gallinari: "Zero pause, ma felice di esserci"
00:03:19 min
| 11 ore fa
basket
Italbasket, Tonut out per infortunio: salterà gli Europei
00:00:47 min
| 2 giorni fa
serie a
Petrucci: "Belinelli è sempre stato cuore e spirito"
00:03:11 min
| 3 giorni fa
basket
Soragna: "Belinelli ha vinto in tutti e due i continenti"
00:08:09 min
| 3 giorni fa
basket
Italia verso EuroBasket: arrivato Gallinari, Severini fuori
00:01:18 min
| 2 giorni fa
serie a
Marco Belinelli annuncia il ritiro a 39 anni
00:01:42 min
| 3 giorni fa
basket
Spagnolo-Fontecchio show a Bologna: alley-oop spettacolare
00:00:33 min
| 7 giorni fa
eurolega
Messina, coach Olimpia Milano: "Vogliamo tornare ai Playoff"
00:07:17 min
| 8 giorni fa
basket
Il meglio di Italia-Lettonia, l'amichevole di basket
00:01:34 min
| 12 giorni fa
basket
Fontecchio taglia la difesa lettone e conclude schiacciando
00:00:20 min
| 12 giorni fa
