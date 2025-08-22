Pozzecco: "Si può perdere con chiunque, il livello è alto"

Il Ct dell'Italia, Gianmarco Pozzecco, ha commentato il primo ko degli Azzurri contro la Lettonia nei test di preparazione a Eurobasket (in diretta dal 27 agosto su Sky): "Abbiamo fatto fatica sin dall'inizio. Siamo partiti diversamente rispetto a quanto voglio di solito, abbiamo provato a riprenderla ma il parziale subito di 10-0 ha chiuso definitivamente la gara. Abbiamo tirato malissimo da tre, però ci vuole equilibrio e devo averlo soprattutto io. Questo non vuol dire non prendere tecnico ma essere consapevole del valore di questi ragazzi. Puoi perdere con chiunque, il livello degli avversari è alto".