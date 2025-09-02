Scariolo: "Servirà attenzione con l'Italia. Su Procida..."

00:05:10 min
|
1 ora fa

Il ct della Spagna Scariolo ha presentato a Sky Sport la prossima gara a Eurobasket contro l'Italia: "Siamo qui per fare esperienza, nessuno ha due playmaker di 19 anni nel ruolo e non si può pensare siano subito perfetti senza commettere errori. È stimolante per me, lo vedo come un passi in avanti di tutto il lavoro che abbiamo fatto con il settore giovanile spagnolo. Non siamo una squadra atletica e dovremo stare attenti nelle situazioni di 'taglia-fuori' e di aiuto extra. L'Italia gioca bene, con molta pazienza. L'attenzione sarà la chiave per noi". Sul suo futuro giocatore a disposizione al Real Madrid ha poi concluso: "In una squadra esperta come l'Italia non è facile trovare spazio, davanti ha giocatori che fanno l'NBA e l'Eurolega. Procida ha una capacità atletica e tecnica incredibile. Deve acquisire maggiore fiducia nei suoi mezzi, è un progetto sia a corto che a lungo termine".

HL GRECIA BOSNIA_1245025HL GRECIA BOSNIA_1245025
basket
Grecia-Bosnia 77-80: highlights Eurobasket
00:02:40 min
| 1 ora fa
pubblicità
ERROR! SN275190ERROR! SN275190
basket
Eurobasket, Italia-Spagna stasera live su Sky
00:00:51 min
| 3 ore fa
ERROR! muurinenERROR! muurinen
basket
Eurobasket, Muurinen firma un'altra schiacciata paurosa
00:00:58 min
| 7 ore fa
ERROR! fla_ita_spaERROR! fla_ita_spa
basket
Verso Italia-Spagna: la preview di Flavio Tranquillo
00:01:14 min
| 8 ore fa
EUROBASKET SKYLIGHTS EP 6_3848298EUROBASKET SKYLIGHTS EP 6_3848298
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della sesta giornata
00:13:05 min
| 17 ore fa
HL FINLANDIA LITUANIA tg_5125712HL FINLANDIA LITUANIA tg_5125712
basket
Finlandia-Lituania 78-81: highlights Eurobasket
00:02:22 min
| 19 ore fa
ERROR! HL GRAN BRETAGNA VS GERMANIA LUNGHI_2904948ERROR! HL GRAN BRETAGNA VS GERMANIA LUNGHI_2904948
basket
Germania-Gran Bretagna 120-57: highlights Eurobasket
00:03:33 min
| 1 giorno fa
EUROBASKET SKYLIGHTS EP 5.transfer_1222264EUROBASKET SKYLIGHTS EP 5.transfer_1222264
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della quinta giornata
00:13:10 min
| 1 giorno fa
ERROR! font_39ERROR! font_39
basket
Eurobasket, 39 punti per Fontecchio: 6° azzurro all-time
00:01:59 min
| 1 giorno fa
ERROR! poz_casaloneERROR! poz_casalone
basket
Casalone: “I ragazzi hanno dimostrato carattere”
00:04:45 min
| 1 giorno fa
ERROR! FONTECCHIOERROR! FONTECCHIO
basket
Fontecchio: “Vittoria non scontata, ora la Spagna”
00:02:34 min
| 1 giorno fa
HL ITALIA BOSNIA TG LUNGHI.transfer_5715256HL ITALIA BOSNIA TG LUNGHI.transfer_5715256
basket
Italia-Bosnia 96-79: highlights Eurobasket
00:02:42 min
| 1 giorno fa
HL GRECIA BOSNIA_1245025HL GRECIA BOSNIA_1245025
basket
Grecia-Bosnia 77-80: highlights Eurobasket
00:02:40 min
| 1 ora fa
ERROR! SN275190ERROR! SN275190
basket
Eurobasket, Italia-Spagna stasera live su Sky
00:00:51 min
| 3 ore fa
ERROR! muurinenERROR! muurinen
basket
Eurobasket, Muurinen firma un'altra schiacciata paurosa
00:00:58 min
| 7 ore fa
ERROR! fla_ita_spaERROR! fla_ita_spa
basket
Verso Italia-Spagna: la preview di Flavio Tranquillo
00:01:14 min
| 8 ore fa
EUROBASKET SKYLIGHTS EP 6_3848298EUROBASKET SKYLIGHTS EP 6_3848298
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della sesta giornata
00:13:05 min
| 17 ore fa
HL FINLANDIA LITUANIA tg_5125712HL FINLANDIA LITUANIA tg_5125712
basket
Finlandia-Lituania 78-81: highlights Eurobasket
00:02:22 min
| 19 ore fa
ERROR! HL GRAN BRETAGNA VS GERMANIA LUNGHI_2904948ERROR! HL GRAN BRETAGNA VS GERMANIA LUNGHI_2904948
basket
Germania-Gran Bretagna 120-57: highlights Eurobasket
00:03:33 min
| 1 giorno fa
EUROBASKET SKYLIGHTS EP 5.transfer_1222264EUROBASKET SKYLIGHTS EP 5.transfer_1222264
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della quinta giornata
00:13:10 min
| 1 giorno fa
ERROR! font_39ERROR! font_39
basket
Eurobasket, 39 punti per Fontecchio: 6° azzurro all-time
00:01:59 min
| 1 giorno fa
ERROR! poz_casaloneERROR! poz_casalone
basket
Casalone: “I ragazzi hanno dimostrato carattere”
00:04:45 min
| 1 giorno fa
ERROR! FONTECCHIOERROR! FONTECCHIO
basket
Fontecchio: “Vittoria non scontata, ora la Spagna”
00:02:34 min
| 1 giorno fa
HL ITALIA BOSNIA TG LUNGHI.transfer_5715256HL ITALIA BOSNIA TG LUNGHI.transfer_5715256
basket
Italia-Bosnia 96-79: highlights Eurobasket
00:02:42 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità