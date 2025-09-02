Scariolo: "Servirà attenzione con l'Italia. Su Procida..."

Il ct della Spagna Scariolo ha presentato a Sky Sport la prossima gara a Eurobasket contro l'Italia: "Siamo qui per fare esperienza, nessuno ha due playmaker di 19 anni nel ruolo e non si può pensare siano subito perfetti senza commettere errori. È stimolante per me, lo vedo come un passi in avanti di tutto il lavoro che abbiamo fatto con il settore giovanile spagnolo. Non siamo una squadra atletica e dovremo stare attenti nelle situazioni di 'taglia-fuori' e di aiuto extra. L'Italia gioca bene, con molta pazienza. L'attenzione sarà la chiave per noi". Sul suo futuro giocatore a disposizione al Real Madrid ha poi concluso: "In una squadra esperta come l'Italia non è facile trovare spazio, davanti ha giocatori che fanno l'NBA e l'Eurolega. Procida ha una capacità atletica e tecnica incredibile. Deve acquisire maggiore fiducia nei suoi mezzi, è un progetto sia a corto che a lungo termine".