Sport
Basket
LBA, Cheatham mostra i muscoli: gioco da tre punti
00:00:31 min
|
12 ore fa
serie a
Trapani-Venezia 109-102 (dts): highlights LBA
00:06:14 min
| 4 ore fa
serie a
Derthona-Treviso 107-95: highlights LBA
00:05:41 min
| 4 ore fa
serie a
Cremona-Sassari 79-75: highlights LBA
00:05:26 min
| 4 ore fa
serie a
Brienza: "Vittoria che dà fiducia, ma c'è tanto da lavorare"
00:00:57 min
| 7 ore fa
serie a
Bortolani: "Cantù ha testa per giocarsi questo campionato"
00:00:42 min
| 7 ore fa
basket
Cantù-Reggio Emilia, il canestro della gara è di De Nicolao
00:00:39 min
| 7 ore fa
serie a
Cantù-Reggio Emilia 83-78: highlights LBA
00:04:06 min
| 11 ore fa
serie a
Napoli-Trieste 79-84: highlights LBA
00:05:08 min
| 1 giorno fa
serie a
Udine-Virtus Bologna 80-82 (OT): highlights LBA
00:06:19 min
| 1 giorno fa
serie a
Brescia-Trento 72-63: highlights LBA
00:04:33 min
| 1 giorno fa
serie a
Varese-Olimpia Milano 61-94: highlights LBA
00:02:19 min
| 1 giorno fa
basket
LBA, le triple di Lorenzo Brown lanciano Milano a Varese
00:00:44 min
| 1 giorno fa
